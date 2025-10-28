Mkhitaryan, infortunio e addio | L’Inter ha in mano il sostituto… tutto grazie ad Akanji

L’armeno s’infortuna e dovrà stare a lungo ai box. L’Inter non perde tempo e, grazie ad Akanji, ha in mano il suo erede. Che colpo!

Oltre il danno, la beffa. Come se non bastasse la sconfitta con polemiche in quel di Napoli, che ha visto interrompersi a sette gare le vittorie consecutive dell’Inter, Cristian Chivu perde anche Henrikh Mkhitaryan, uno dei suoi insostituibili.

L’armeno, che aveva saputo rendersi fondamentale nello scacchiere tattico nerazzurro, rimanendo intoccabile anche con il cambio da Simone Inzaghi a Cristian Chivu, una pedina preziosa sia in termini di qualità e quantità, si è dovuto arrendere a un brutto infortunio.

Gli esami clinici a cui è stato sottoposto l’armeno hanno confermato i timori iniziali dello staff medico nerazzurro. Per Mkhitaryan si parla di un serio risentimento muscolare al semitendinoso della coscia sinistra, un infortunio che lo costringerà ai box per un periodo non breve.

La prognosi è pesante: l‘armeno dovrà stare fermo per più di un mese, saltando così tutte le partite più delicate e l’atteso derby di Milano. La notizia, oltre a minare le certezze tattiche di mister Chivu, ha riacceso i riflettori sul futuro del giocatore.

Riflessioni già in atto

Nonostante il rendimento sempre elevato, l’età anagrafica di Mkhitaryan e la sua scadenza contrattuale imminente (a giugno 2026, ma con le riflessioni sul rinnovo già in atto) aprono scenari inaspettati in casa Inter. La società, infatti, si troverebbe di fronte a un bivio, con la possibilità di chiudere un ciclo.

L’infortunio, che ha un impatto così forte nel momento caldo del campionato, potrebbe dunque accelerare le scelte di Marotta e di Ausilio. Sul prolungamento di contratto del centrocampista armeno, infatti, pesano i molti dubbi legati proprio all’opportunità di rinnovare un legame a cifre importanti con un giocatore che, comunque, va per i 37 anni. Le mosse del club sembrano già indirizzate altrove.

Certi rumors fanno rumore

L’Inter, infatti, starebbe già sondando il terreno in Inghilterra per un sostituto di assoluto livello, e i rumors provenienti da Manchester si fanno sempre più insistenti. Il nome che circola con maggior insistenza è quello di Bernardo Silva, il fantasista portoghese del City. Un colpo clamoroso, che porterebbe a Milano un campione in grado di cambiare il volto del centrocampo nerazzurro.

A rendere l’affare una concreta possibilità, è una singolare coincidenza: il legame con Manuel Akanji. L’Inter riscatterà sicuramente il difensore svizzero dal City e, grazie all’ottimo rapporto che si è creato tra i due ex compagni di squadra, il club nerazzurro spera che Akanji possa agire da ‘sponsor’ per convincere Bernardo Silva a seguirlo in Serie A.