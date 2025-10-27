Tudor è spacciato | Il nuovo allenatore della Juventus non è italiano. E arriva dall’estero

L’eco di un annuncio choc arriva fino all’Italia: Igor Tudor è praticamente spacciato. Ecco il nuovo allenatore della Juventus.

La sconfitta di Madrid contro il Real, per quanto onorevole e non senza rimpianti, è un contentino per la Signora. La posizione di Igor Tudor si fa sempre più precaria, minacciata da una crisi di risultati che sta mettendo in ginocchio la stagione bianconera.

Il tecnico croato non riesce a trovare la chiave per risollevare una squadra che sembra aver smarrito la via della vittoria e della determinazione. L’ambiente è teso, i media già fanno i primi nomi, i tifosi rumoreggiano e la dirigenza pare aver perso la fiducia nel progetto tecnico attuale. La Juventus a oggi è una nobile decaduta e naviga in acque agitatissime.

Il bilancio recente della Vecchia Signora è a dir poco sconfortante, con una striscia di cinque pareggi consecutivi in campionato che hanno allontanato la squadra dalle posizioni di vertice. A peggiorare il quadro, si sono aggiunte ben due sconfitte consecutive tra la Serie A e la Champions League.

Un cammino disastroso che ha fatto precipitare la squadra in una spirale negativa di prestazioni opache e risultati deludenti. Tudor è sotto accusa per tanti motivo, anche se non è il principale responsabile di questa situazione alquanto critica.

Le accuse a Tudor

Le critiche che piovono sul tecnico sono di natura tattica: non si sa chi sono gli attaccanti titolari. Tante rotazioni, ma né Vlahovic né David né Openda sembrano incidere, il digiuno da gol è arrivato a tre partite di fila.

La gestione della rosa, i cambi discutibili e la mancanza di reazione durante le partite sono i capi d’accusa principali mossi all’ex difensore juventino, inseriti però in un contesto di confusione totale da parte della società.

Agli sgoccioli

La sensazione, comunque, è che il tempo a disposizione di Igor sia ormai agli sgoccioli. La Juventus starebbe già sondando il terreno per un eventuale cambio in corsa. D’altronde già questa estate aveva provato a prendere Cesc Fabregas prima, Gasperini poi. Soltanto dopo i due rifiuti, c’era stato il via libera per il rinnovo di Tudor.

La ricerca del sostituto di Tudor sarebbe già partita, concentrandosi in particolare su profili internazionali, non italiani. I rumors più insistenti, provenienti direttamente dalla stampa tedesca, indicano Edin Terzic come nome caldo per l’avvicendamento. L’ex allenatore del Borussia Dortmund è un profilo che piace moltissimo alla Juventus per esperienza europea e approccio moderno. L’allenatore, attualmente libero da vincoli contrattuali, potrebbe essere l’uomo scelto per sostituire Tudor se il trend di risultati negativi dovesse continuare.