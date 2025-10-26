Un lustro senza di te | Ci vuole Roberto Donadoni per dare una svolta alla stagione

Fermo da cinque anni, Roberto Donadoni è pronto a tornare in panchina. L’ex cittì della Nazionale per svoltare la stagione.

Una figura iconica nella storia del calcio. Una carriera leggendaria da calciatore di altissimo livello, costellata di successi nazionali e internazionali soprattutto con la maglia del Milan. Ma anche da allenatore Roberto Donadoni ha scritto pagine importanti.

L’ex centrocampista di Cisano Bergamasco si è cimentato in diverse piazze italiane, dimostrando una costante evoluzione tattica e una notevole capacità di plasmare le squadre a sua immagine e somiglianza.

Dalle prime esperienze in provincia fino alle panchine più prestigiose, ha sempre cercato di imprimere un gioco offensivo e ben organizzato, raggiungendo risultati importanti come la qualificazione in Europa League con il Parma.

Una gavetta completa che lo ha preparato anche al ruolo più difficile e oneroso della sua carriera, quello di Commissario Tecnico della Nazionale Azzurra, succedendo a Marcello Lippi campione del mondo nel 2006.

Un biennio intenso

La guida della Nazionale – tra il 2006 e il 2008 – è stato il culmine della sua carriera da allenatore fino ad oggi. Un biennio intenso, segnato dalla qualificazione agli Europei del 2008, dove l’Italia è stata eliminata soltanto ai quarti di finale ai calci di rigore dalla Spagna, poi vincitrice del torneo continentale.

Un percorso che, pur non portando a un titolo, ha confermato le sue doti di gestore di talenti e la capacità di affrontare la pressione dei grandi palcoscenici internazionali. Donadoni non ha più allenato in Italia dopo l’esperienza al Bologna conclusa nel 2018.

Ritorno al futuro

Da diversi anni, Roberto Donadoni non si siede su una panchina di Serie A o B, pur non essendosi mai formalmente ritirato dalla carriera di allenatore. L’ultima parentesi risale all’esperienza in Cina, allo Shenzhen, conclusasi nell’agosto del 2020. Ed è proprio in questi giorni, in un clima di crescente incertezza e pressione, il nome di Roberto Donadoni è tornato a circolare con insistenza negli ambienti calcistici, accendendo nuove speranze in una piazza che cerca disperatamente una scossa: Spezia.

La squadra ligure naviga in acque agitate, con risultati altalenanti che hanno messo in seria discussione la posizione dell’attuale tecnico Luca D’Angelo. Il futuro dell’attuale allenatore bianconero sembra legato ai risultati delle prossime partite. In caso di mancata inversione di tendenza, l’ex CT azzurro sarebbe il prescelto per dare la svolta attesa dalla dirigenza e dai tifosi.