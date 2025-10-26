Il Real Madrid batte due volte la Juventus | Vince in Champions League e gli toglie un bianconero

Xabi Alonso ringrazia Bellingham (e Courtois) ma chiede a Florentino Perez un bianconero: il presidente del Real lo accontenta.

L’occasione sprecata e la differenza tecnica. L’estrema sintesi dell’ultimo Real Madrid-Juventus di Champions League. La Juventus esce sconfitta 1-0, ma l’amaro in bocca è palpabile per le tante occasioni sprecate.

La squadra bianconera, pur mostrando tratti di un buon gioco e una tenuta fisica accettabile, si è rivelata troppo imprecisa e, a tratti, paurosamente sciupona sotto porta. Un dato che evidenzia una distanza non solo tecnica, ma anche di killer instinct che ancora separa la formazione di mister Tudor dalle grandi d’Europa, capaci di capitalizzare ogni minima chance.

Vlahovic, Kalulu e Openda hanno sperperato molto, a tutto il resto ci ha pensato Thibaut Courtois, alla trecentesima con il Real Madrid, un vero e proprio muro invalicabile. Il belga è stato decisivo in almeno tre interventi di altissimo livello, spegnendo sul nascere le speranze di un pareggio meritato per quanto visto a tratti in campo.

La Signora ha lottato con orgoglio, ma alla fine ha dovuto capitolare di fronte a una maggiore cinismo e concretezza offensiva delle Merengues. La firma di Bellingham a suggellare un 1-0 che comunque non ha convinto nessuno.

Si può dare di più

La rete del centrocampista inglese ha premiato la pazienza e la qualità del Real Madrid che, pur non brillando per tutta la partita, ha saputo colpire nel momento cruciale. Per la Juventus, resta la sensazione di un’illusione ottica: la partita sembrava equilibrata, ma il risultato finale ha ribadito le gerarchie del calcio continentale.

Ma la sconfitta della Juventus potrebbe essere doppia. Il Real Madrid, infatti, non si è accontentato dei tre punti in Champions League, ma sembra voler piazzare un’altra zampata, questa volta togliendo un gioiello prezioso all’organico juventino.

Obiettivo puntato

L’obiettivo di mercato del Real Madrid è diventato Kenan Yildiz, che Xabi Alonso conosce sin dai tempi del Bayern Monaco: il giovane talento turco su cui la Juventus sta cercando di costruire il proprio futuro. Ma che potrebbe continuare l’avventura al Bernabeu.

Lo ipotizza Giovanni Branchini, uno degli agenti e intermediari più influenti a livello internazionale. “Yildiz è desiderato da Xabi Alonso al Real Madrid in maniera quasi ossessiva – ha rivelato l’agente sulle colonne di Tuttomercato – con la sua solita schiettezza“. La volontà del tecnico del Real Madrid sarebbe così ferrea da renderlo un obiettivo primario per la prossima estate. “Xabi è disposto a lasciare andare via tutti per averlo, tranne Mbappé” continua Branchini. La Juve chiede 100 milioni per lasciarlo partire, ma per Florentino Perez “el dinero no es un problema”.