Finalmente Tonali! | Accordo trovato: esulta pure Gattuso che lo potrà vedere da vicino

Sandro Tonali ha deciso il suo futuro, trovando l’accordo totale. Esulta pure il commissario tecnico Azzurro, Ringhio Gattuso.

La telenovela sul futuro di Sandro Tonali è giunta finalmente a una conclusione definitiva, spazzando via ogni dubbio sul prosieguo della sua carriera. Il talento Azzurro, pilastro inamovibile anche della Nazionale guidata dal commissario tecnico Gennaro Gattuso, ha sciolto le riserve sul suo destino professionale, arrivando alla fumata bianca con il suo club.

Una decisione che, indubbiamente, fa tirare un sospiro di sollievo a tutti i suoi tifosi e agli addetti ai lavori che da tempo seguivano l’evolversi della situazione. Le voci di un imminente ritorno in Serie A per il centrocampista classe 2000 si erano fatte, infatti, sempre più insistenti nelle ultime settimane, alimentando sogni e speranze.

Si era parlato con una certa insistenza di un clamoroso rientro tra le fila del Milan, la sua ex squadra nonché il club per cui faceva il tifo da bambino, ma anche l’ipotesi Juventus sembrava ben più che una semplice suggestione di calciomercato.

I bianconeri erano considerati disposti a mettere sul piatto cifre importanti e contropartite tecniche per assicurarsi le sue prestazioni in vista della prossima stagione, oltre che per la sua forza, perché a Tudor manca un play a centrocampo.

Tanti rumors

Il dibattito sul futuro del giocatore aveva travalicato, addirittura, i confini italiani, con rumors che parlavano di un interessamento concreto proveniente direttamente dalla Spagna. Sembrava che il Real Madrid, sempre attento a certi giocatori, avesse messo gli occhi su Tonali, valutando una mossa per portarlo al Santiago Bernabéu.

Tuttavia, come spesso accade nel calcio, la realtà ha superato ogni fantasia di mercato e, dopo mesi di congetture e ipotesi, è emersa la verità sul futuro del centrocampista della Nazionale di Gattuso.

Del doman v’è certezza

Sandro Tonali, infatti, ha deciso di legarsi a lungo termine con la sua attuale squadra, il Newcastle, rinnovando il contratto con i Magpies e spegnendo le sirene di Serie A e Liga. Il suo futuro sarà ancora in Premier League, al di là della Manica.

L’accordo trovato tra Tonali e il Newcastle è totale e prevede il prolungamento del contratto del nazionale azzurro fino al giugno 2029, con un’opzione a favore del club inglese di estendere l’intesa per un’ulteriore stagione. Niente clamoroso ritorno in Italia, dunque: per vederlo da vicino e monitorare i suoi progressi, Ringhio Gattuso dovrà, per forza di cose, recarsi in Inghilterra per assistere alle partite del suo pupillo.