“Sarà ceduto a una cifra incredibilmente alta” | Inter, la scelta è ricaduta proprio su di lui

Tanta carne al fuoco in vista di gennaio. Nonostante Chivu abbia trovato la quadra, ci saranno novità, in entrata e in uscita.

Due campionati in uno. Almeno finora. Da primo allenatore esonerato, a migliore, almeno da sette partite a questa parte, tante le vittorie di fila di Cristian Chivu. E pensare che dopo il doppio tonfo, in casa con l’Udinese e nel derby d’Italia dello Stadium, c’era chi dava il romeno per spacciato.

E invece il sorprendente switch dell’Inter, ha proiettato la Beneamata a una striscia di sette successi consecutivi, tra Serie A e Champions League, un cammino che sembra suggerire pochi stravolgimenti nel mercato di gennaio. Chissà se sarà veramente così.

Nonostante l’eccellente rendimento complessivo, l’attenzione della dirigenza non può prescindere dall’individuare opportunità per rinforzare la rosa, in particolare laddove alcuni elementi stanno faticando a trovare continuità.

In questo scenario, i movimenti di mercato in uscita sembrano circoscritti a pochi nomi: Bisseck, che potrebbe essere sacrificato in caso di offerte vantaggiose, e forse Frattesi, il quale non ha ancora ottenuto lo spazio sperato e promesso dallo stesso Chivu questa estate.

Guardando l’orizzonte (e oltre)

Tuttavia, l’attività del club nerazzurro non si concentra solo sulle possibili cessioni o sugli scambi immediati, ma guarda anche con lungimiranza ai prospetti più interessanti del panorama calcistico europeo.

È proprio in ottica futura che la squadra nerazzurra ha acceso i riflettori su un giovane talento della Bundesliga, il cui nome rimbalza con insistenza sulle pagine dei tabloid tedeschi, in particolare la Bild, che ne preannuncia una cessione a cifre da capogiro. La stampa tedesca è concorde nel ritenere che, per assicurarsi il calciatore, sarà necessario mettere sul piatto una somma incredibilmente alta.

Tutto molto interessante

Il talento in questione che ha catalizzato l’interesse dell’Inter e di altri top club europei è Said El Mala, giovane attaccante classe 2006 che milita nelle fila del Colonia. Nonostante la sua giovanissima età, il tedesco è già considerato uno dei migliori prospetti del calcio teutonico e sta bruciando le tappe.

Un 2006 che ha dimostrato un impatto significativo in Bundesliga in questo avvio di stagione, firmando tre gol e un assist nelle prime sette giornate, rivelandosi una delle sorprese del campionato. Schierato prevalentemente come esterno d’attacco, la sua velocità e il suo eccellente dribbling sono considerate le armi migliori, unite a una notevole capacità di finalizzazione. Le sue caratteristiche lo rendono un jolly offensivo di grande potenziale. La sua rapidità, unita all’abilità nel saltare l’uomo e alla propensione a cercare la porta, hanno convinto l’Inter a inserirlo nella lista dei desideri.