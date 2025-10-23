Inter, non solo Koné | Chivu ne vuole un altro dalla Roma: e Ausilio glielo prende

Roma-Inter torna d’attualità anche al mercato. L’Inter non vuole prendere soltanto Koné, ma anche un altro. Ci pensa Ausilio.

L’ultima sfida di campionato tra Roma e Inter, terminata con una sofferta ma meritata vittoria di misura per i nerazzurri (1-0, gol decisivo di Bonny), non è stata soltanto una battaglia calcistica sul campo, ma un vero e proprio tavolo di discussione per il futuro.

Le due dirigenze, infatti, hanno colto l’occasione per intavolare – o quantomeno aggiornare – alcune trattative aperte, con i giallorossi che, come noto, rappresentano una delle vetrine più interessanti per i dirigenti interisti.

Il match è servito per rinnovare l’interesse, mai sopito, per il talento francese Manu Koné. Nonostante le difficoltà e la ferma resistenza della dirigenza capitolina, l’Inter non sembra voler mollare la presa sul giovane centrocampista.

Già la scorsa estate l’Inter era pronta a pagare 40 milioni di euro per prendere il centrocampista giallorosso, dovettero scendere in campo i Friedkin bloccare una trattativa avviata. A quanto pare l’interesse non è affatto scemato.

Uno appresso all’altro

Piero Ausilio e Dario Baccin ritengono Koné un rinforzo ideale per il centrocampo del futuro e per questo continuano a monitorare da vicino la sua situazione, sperando in un’apertura o un’occasione propizia nelle prossime sessioni di mercato.

La Roma, dal canto suo, valuta il giocatore come un perno irrinunciabile e per il momento ha sempre rispedito al mittente ogni tentativo di approccio interista, blindando il calciatore. Magari potrebbe cederlo sulla base di uno scambio con Frattesi.

Il giusto profilo per Chivu

Tuttavia, il focus principale dei colloqui tra le due società non si è limitato al solo Koné, che resta un obiettivo a lungo termine, ma si è allargato a un altro profilo che ha fatto brillare gli occhi al tecnico della Primavera, Cristian Chivu, e all’area tecnica nerazzurra.

Il romeno è in costante contatto con la dirigenza nerazzurra per segnalare quei giovani talenti che potrebbero fare al caso dell’Inter del futuro, e ha individuato elemento di grande prospettiva, su cui puntare con decisione. Il nome finito sul taccuino della Beneamatao, su espressa indicazione di Chivu, è quello di Jan Ziolkowski, difensore polacco della Roma che ha letteralmente stregato lo staff tecnico interista per la sua maturità in campo e le sue abilità tecniche. Qualora Bisseck dovesse veramente partire, ecco che Ausilio andrebbe dritto sul polacco. Dopo Roma-Inter, l’Inter ha più certezze al riguardo.