Vlahovic dice sì | Arriva il cash nella casse della Juventus. Risolto il rebus d’attacco

Tudor ancora non rischia l’esonero, almeno finora. Chi lascerà la Continassa è Dusan Vlahovic. Cash in arrivo nelle casse della Signora.

La panchina di Igor Tudor alla Juventus è più che mai in discussione. La sconfitta subita sul campo del Como, che si è aggiunta ai cinque pareggi consecutivi tra campionato e coppe, ha riacceso i riflettori sulla guida tecnica bianconera e messo in forte crisi la posizione del croato.

La dirigenza, pur non avendo ancora preso decisioni drastiche, ha chiesto una svolta immediata. La squadra sembra aver smarrito identità e concretezza, con un gioco confusionario. I continui cambi di modulo e la mancanza di una fisionomia ben definita sono gli elementi che più preoccupano i vertici societari, mentre i nuovi acquisti non hanno ancora inciso.

Si parla di tecnici di grande esperienza e carisma come Luciano Spalletti e Roberto Mancini, entrambi al momento liberi da impegni contrattuali. L’opzione che sta prendendo quota è quella relativa a Raffaele Palladino, che ha fatto un ottimo lavoro nella passata stagione con la Fiorentina.

Non si esclude, perfino il clamoroso ritorno di Thiago Motta, ancora sotto contratto con la Juventus. La dirigenza per il momento temporeggia, non vuole prendere decisioni affrettate: Tudor resta in sella, ma è sotto stretta osservazione.

Oltre il rebus tecnico

Mentre la Juventus affronta il rebus tecnico, un altro nodo cruciale per il futuro del club sembra prossimo alla risoluzione: l’attacco. Stanno infatti prendendo sempre più corpo le voci di un imminente addio di Dusan Vlahovic.

La Juventus, si sa, non aspetta altro perché un panchinaro da 12 milioni di euro l’anno non può permetterselo. Il centravanti serbo, in scadenza, capita l’antifona, sembra propenso ad accettare la corte di un club di Premier League che farebbe arrivare denaro fresco nelle casse bianconere.

Il sorpasso

Niente Barcelona a quanto pare. Secondo quanto riportato dal portale inglese Football Insider, l’attaccante serbo sarebbe pronto a fare le valigie già nella finestra di mercato invernale. Il suo desiderio di lasciare Torino a gennaio si sta concretizzando e la Juventus non si opporrà, forte di un’offerta, ma soprattutto di un monte ingaggio notevolmente ribassato senza Dusan.

Nella corsa al centravanti, il Tottenham Hotspur avrebbe superato la concorrenza agguerrita delle altre big inglesi, Chelsea e Manchester United, anch’esse da tempo interessate all’attaccante della Juventus. Gli Spurs sarebbero ora in una posizione di vantaggio, grazie a un’accelerata decisiva che avrebbe convinto il giocatore ad accettare il trasferimento a Londra. Con Paratici tornato nel Nord di Londra, il Tottenham è pronto a rinascere. Ovviamente con Vlahovic al centro dell’attacco.