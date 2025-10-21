Torna a Trigoria per dare una mano alla Roma | Ora sì che la squadra è al completo

Un gradito ritorno a Trigoria fa scattare nuovamente l’entusiasmo in casa giallorossa. Ci voleva proprio per Gasperini.

Una sconfitta e tanti rimpianti. Un tempo regalato all’Inter, un errore madornale (di Ndicka), la rete di Bonny e tanta sofferente mitigata dalle solite parate di Svilar. Eppure nella ripresa è scesa in campo un’altra Roma.

La squadra di Gasp se l’è giocata eccome contro l’Inter, sfiorando a più riprese un gol che non è arrivato. Qui la grande difficoltà della Roma, in zona gol, un paradosso per un tecnico che è storicamente abituato a vedere le sue formazioni segnare con regolarità.

Questo periodo di astinenza sta portando l’allenatore a meditare cambiamenti tattici drastici in vista delle prossime delicate sfide di campionato e coppa. La critica situazione offensiva spinge Gasperini a un vero e proprio ribaltone nelle gerarchie e nello schieramento titolare.

Sembrano infatti a rischio di esclusione sia l’attaccante centrale Artem Dovbyk, che fatica a trovare la via della rete con continuità e ormai è finito nel mirino dei tifosi, sia Evan Ferguson: ok l’irlandese si da fare, sgomita e si muove, ci mette tutto a differenza dell’ucraino, ma di gol neanche a parlarne.

Via Dovbyk e Ferguson

Così, per ovviare a questa crisi Gasperini sta provando un esperimento tattico: un tridente estremamente leggero e tecnico. L’inedito e intrigante attacco potrebbe essere composto da tre giocatori dotati di grande velocità e imprevedibilità: Bailey, Soulé e l’insostituibile Paulo Dybala.

L’obiettivo è quello di sacrificare la fisicità per privilegiare il movimento e la capacità di saltare l’uomo, sperando così di creare maggiori spazi nelle difese avversarie, spesso troppo chiuse contro i giallorossi. Questo assetto però sarà quasi certamente provvisorio, in attesa di buone notizie dal sempre più atteso mercato di riparazione.

Torna l’entusiasmo

Nella settimana post ko con l’Inter, il vero entusiasmo risiede nella gradita presenza di Leandro Castan. L’ex difensore brasiliano ha fatto capolino nel centro sportivo Fulvio Bernardini, una visita speciale che ha commosso sia lui che i suoi numerosi sostenitori ancora legati al suo ricordo. Il brasiliano ha voluto condividere l’emozione di questo momento magico con tutti i suoi follower attraverso una serie di storie pubblicate sul suo profilo ufficiale di Instagram.

“Vengono i brividi”, ha scritto l’ex pilastro della difesa giallorosso, evidenziando un legame mai spezzato, come dimostra anche il forte affetto che traspare dalle sue parole di ringraziamento dedicate al capitano della squadra. Il brasiliano ha infatti voluto ringraziare pubblicamente Lorenzo Pellegrini per un gesto speciale e di cuore per il regalo della maglia. “Grazie mille, amico mio”, ha scritto Castan per esprimere la sua gratitudine nei confronti dell’ex capitano. Un piccolo episodio trasuda di grande amore.