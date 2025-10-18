Chivu presenta la lista della spesa a Marotta | Nel casting un insospettato: è proprio lui

Forte degli ultimi numeri da record in termini di fatturato e di bilancio, l’Inter pronta a chiudere delle trattative di mercato.

Il bilancio dell’Inter si tinge di nerazzurro con numeri che fanno sognare i tifosi e sorridere la dirigenza. Le recenti operazioni finanziarie del club nerazzurro parlano chiaro: i risultati ottenuti nell’ultima stagione e la gestione oculata hanno portato a un miglioramento sensibile dei conti, stabilendo, dei veri e propri record.

Questa solida base economica non è solo un vanto amministrativo, ma si traduce immediatamente in due obiettivi da raggiungere. Il primo è a lungo termine: la macchina per il nuovo stadio s’è messa in moto, e non verrà più spenta. E il solo?

Ovviamente un rilancio per lo scudetto. Conti a posto significa un maggior potere d’acquisto in ambito di un mercato che promette scintille già dalla prossima finestra di calciomercato invernale. E che vedrà il suo zenit a giugno.

Così Cristian Chivu ha presentato la lista della spesa a Marotta e alla squadra mercato nerazzurra. L’obiettivo primario è quello di puntellare una rosa già competitiva, aggiungendo elementi in grado di garantire profondità e qualità in ogni reparto.

L’Inter vuole tutto

Le ambizioni dell’Inter sono così tangibili, che puntano a riprendersi lo scudetto cucito sulle maglie del Napoli, confidando tantissimo nel mercato di gennaio dove, stante lo status quo, la Beneamata potrebbe pescare il jolly.

Al di là dei soliti nomi, da Koné a centrocampo, passando per Kim in difesa ecco la presenza di un nome assolutamente inatteso nel casting per i rinforzi di gennaio, un profilo che ha sorpreso in tanti.

Un testa a testa

Marotta e Ausilio starebbero valutando un giocatore che fino a poco tempo fa non era minimamente accostato al mondo nerazzurro. Sì perché se di Solet dell’Udinese – difensore centrale roccioso ma veloce – si sapeva, ora ecco il forte intesse per un altro papabile nerazzuro.

È spuntato il nome del promettente Anel Muharemovic, giovane talento del Sassuolo che ha già attirato l’attenzione per la sua intelligenza tattica e l’ottima gestione del pallone. Scuola Juventus il difensore bosniaco, che sta catalizzando l’attenzione anche di club esteri, grazie alle sue ottime prestazioni. Così I’Inter è pronta ad agire: l’asse Udine-Sassuolo potrebbe presto colorarsi di nerazzurro. Con i conti a posto, sognare non è affatto reato.