Inter, la frattura è scomposta | Si deve operare. Bisogna tornare subito sul mercato

Pessime notizie dalla Pinetina, durante la sosta. L’infortunio è più grave del previsto, necessita di intervento chirurgico.

L’emergenza infortuni in casa Inter non si placa. La gestione delle risorse umane è diventata una vera e propria sfida per lo staff tecnico nerazzurro, costretto a fare i conti con un’infermeria sempre più affollata.

La profondità della rosa, seppur giudicata adeguata in estate, inizia a mostrare i suoi limiti a causa di queste continue defezioni. Così, mentre Chivu prepara la delicata sfida contro la Roma capolista (insieme al Milan), la dirigenza della Beneamata è chiamata a riflettere.

L’Inter deve già fare a meno di uno dei suoi uomini chiave: Marcus Thuram. L’attaccante francese non è ancora riuscito a smaltire completamente il problema muscolare che lo affligge, localizzato al bicipite femorale della coscia sinistra.

Il suo recupero procede lentamente, e la cautela è massima per evitare ricadute che sarebbero fatali. La sua assenza è un peso enorme per il reparto offensivo, privando l’Inter di velocità, imprevedibilità e fisicità.

Niente da fare

Purtroppo, la sua indisponibilità è già certa per il big match contro la Roma, in programma subito dopo la pausa per le Nazionali, una partita importante per la classifica. Ma anche per capire se la striscia positiva di Chivu rappresenti davvero il punto di svolta dopo un inizio zoppicante.

A rendere il quadro ancora più fosco è arrivata una brutta notizia in settimana, un imprevisto che non era affatto preventivabile. Non si tratta di un problema muscolare, ma di un infortunio traumatico che costringerà un nerazzurro ai box per un periodo non brevissimo.

Infortunio con operazione chirurgica

Gli accertamenti strumentali a cui è stato sottoposto Raffaele Di Gennaro hanno purtroppo confermato i timori iniziali. L’estremo difensore ha riportato una frattura allo scafoide del polso destro. Una doccia fredda che, seppur non toccando un titolare fisso, limita ulteriormente le rotazioni. Nei prossimi giorni, il portiere nerazzurro si sottoporrà a un intervento chirurgico necessario per ridurre la frattura.

L’impatto di questi stop si riverbera sull’intera squadra, così la dirigenza nerazzurra, consapevole della situazione e dell’importanza di non compromettere gli obiettivi stagionali, dovrà necessariamente rivedere le proprie strategie di mercato. Per il momento serve un difensore a Chivu, e Bisseck potrebbe favorirne l’arrivo. Chissà se verrà fatta una sola mossa di mercato in entrata. Le prossime settimane potrebbero essere decisive per capire se sarà necessario intervenire più corposamente.