Conte, sgambetto alla Signora | Il Napoli dà l’azzurro a un rinforzo corteggiato dalla Juventus

Intrecci di mercato e un minimo comun denominatore: Antonio Conte. L’allenatore del Napoli e lo sgambetto alla Signora.

La sosta del campionato non è solo l’occasione per ricaricare le pile, sperando che la Dea Bendata non si accanisca con quei tanti giocatori che devono rispondere alle chiamate delle rispettive nazionali. Ma è il momento giusto per pensare al mercato.

In casa Napoli, la squadra azzurra è alacremente al lavoro per individuare l’innesto che possa fare la differenza e puntare dritto a riprendersi lo scudetto. Così Antonio Conte, noto per la sua fame di successi, non si accontenta del gruppo a disposizione.

L’allenatore salentino ha individuato un obiettivo di caratura internazionale in grado di migliorare la rosa, con annesso sgambetto a una delle storiche rivali in Serie A. Il giocatore in questione, infatti, era da tempo nel mirino di un’altra big del calcio italiano, la Juventus, che sembrava aver avviato contatti per portarlo a Torino e completare il proprio reparto difensivo. Un corteggiamento insistente, andato avanti per settimane, che ora rischia di rivelarsi vano.

ll Napoli, infatti, con la determinazione tipica delle grandi squadre quando si tratta di obiettivi primari, si è inserito con prepotenza nella trattativa, accelerando le procedure e mettendo sul piatto una proposta convincente sia per il club detentore del cartellino, sia per il calciatore stesso.

Conte, spiazza tutti

La rapidità e la concretezza dell’operazione, orchestrata dietro le quinte con grande segretezza, hanno spiazzato la concorrenza bianconera, costretta ad assistere a un inatteso ribaltamento di fronte.

L’arrivo di un elemento di tale spessore, che vanta esperienza nei massimi campionati europei e una fisicità imponente, è visto da Conte come l’acceleratore ideale per blindare la retroguardia e dare il via a una cavalcata vincente.

Il Napoli fa sul serio

Con l’aiuto del fido Manna e il placet ovviamente del presidente Aurelio De Laurentiis, il Napoli ha avviato contatti per far tornare Kim all’ombra del Vesuvio, lanciando con un messaggio forte e chiaro inviato a tutte le contendenti al titolo, inclusa proprio la Signora.

L’idea nasce e si sviluppa nel momento in cui il Napoli capisce che Kim Min-jae sta vivendo al Bayern stagioni complesse, problemi di natura caratteriali e di adattamento verso un campionato differente da quello italiano, soprattutto per intensità. Musica per le orecchie del Napoli, deciso a sorpassare la Juventus (a non solo) nella corsa al coreano, campione d’Italia proprio in terra azzurra ai tempi di Spalletti. Ora Antonio Conte lo vuole tutto per sé.