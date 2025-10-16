Massara non ci arriva? Ci pensa Gasperini | Lo porta a Roma: colpo per lo scudetto a gennaio

Scende in campo Gian Piero Gasperini per far svoltare il mercato della Roma. La telefonata e un colpo chiaro per lo scudetto.

Viene quasi da sorridere pensando alla sessione estiva di calciomercato della Roma, a quelle continue richieste e ripetuti lamenti di Gasperini per dei rinforzi che non arrivano, uno su tutti: il benedetto esterno offensivo.

È stato un vero e proprio percorso ad ostacoli, un labirinto di vincoli dettato principalmente dalle rigide regole del Fair Play Finanziario e dalla necessità di sfoltire una rosa troppo ampia. Ricky Massara, ha sudato le proverbiali sette camicie per bilanciare bilancio e le ambiziose, a tratti esigenti, richieste del tecnico Gian Piero Gasperini, desideroso di puntellare ogni reparto. Tanti i nomi accostati, molti gli affari sfumati all’ultimo.

Viene da sorridere, si diceva. Basta guardare la classifica con la quale la Serie A è andata in sosta per gli impegni della Nazionale. Nonostante le difficoltà incontrate nel soddisfare pienamente la fame di rinforzi dell’allenatore di Grugliasco: la Roma è prima, con gli stessi punti del Napoli.

I risultati, per fortuna del management romanista, sono arrivati con una puntualità sorprendente, superando ogni più rosea aspettativa della critica più pessimista. La Roma in testa nessuno se lo aspettava, merito di un gruppo coeso e affamato, plasmato dalle idee rivoluzionarie di Gasperini, che ha saputo valorizzare ogni singolo elemento.

Gasperini cavalca l’onda

La sosta per le Nazionali ha però riacceso i motori del mercato e le ansie dell’allenatore per un potenziale calo nella seconda metà di stagione. Gasperini sa che, per mantenere questo ritmo, serve un ulteriore innesto di qualità.

Massara, stretto ancora dai paletti di bilancio, sta incontrando gli stessi problemi estivi per portare a Trigoria i rinforzi di peso richiesti. Ecco allora che, in una mossa degna di un allenatore-manager all’inglese, Gian Piero Gasperini avrebbe deciso di scendere in campo in prima persona, bypassando le lungaggini e i veti del mercato tradizionale.

Colpo a sorpresa

Secondo le indiscrezioni lanciate dal giornalista Marcello Chirico, il tecnico giallorosso avrebbe avviato un contatto diretto, una vera e propria telefonata privata, con un centrocampista di alto profilo e di caratura internazionale: Teun Koopmeiners, uno dei suoi fedelissimi nel ciclo leggendario all’Atalanta.

L’olandese, passato alla Juventus dove sta incontrando super problemi nell’affermarsi, rappresenta l’occasione che Massara non riusciva a concretizzare. Koopmeiners è il rinforzo ideale per Gasperini, solo lui può convincerlo, anche ad abbassarsi l’ingaggio per tornare uno dei migliori centrocampisti della Serie A. Non resta che convincere la Juventus: un’operazione da almeno 35 milioni di euro, magari si potrebbe tentare la via del prestito oneroso. Se portato a termine potrebbe cambiare la corsa scudetto.