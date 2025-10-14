Icardi, è arrivato il momento di tornare in Italia | La decisione è presa. Ora non ci sono più dubbi

In scadenza di contratto con il Galatasaray, per Mauro Icardi è arrivato il momento di salutare Istanbul. Non ci sono più dubbi.

Ha vissuto una vera e propria rinascita calcistica tra le fila del Galatasaray, squadra che gli ha permesso di ritrovare la gioia del goal e la continuità perduta. Nonostante le turbolenze personali, con tanto di separazione travagliata con Wanda Nara, l’esperienza di Mauro Icardi a Istanbul ha lasciato il fermo.

Al netto dei tanti infortuni, l’attaccante argentino è stato un punto fermo dei giallorossi, guidandoli spesso a risultati importanti con la sua consueta vena realizzativa. L’ambiente di Istanbul lo ha accolto come un idolo, ma il suo periodo d’oro sta per giungere inesorabilmente alla conclusione.

Il cammino di Icardi in Turchia, pur essendo stato scintillante a tratti, è stato purtroppo costellato da una serie di infortuni muscolari e fisici che ne hanno progressivamente limitato la partecipazione.

Queste assenze forzate hanno creato frizioni con la dirigenza e lo staff tecnico, rendendo complicato un prosieguo del rapporto. Nonostante il grande affetto della tifoseria, il club ha iniziato a valutare seriamente altre opzioni per il futuro del proprio attacco. Con l’arrivo di Osimhen, e il suo riscatto a titolo definitivo, la situazione è definitivamente sancita.

Segnali inequivocabili

L’ex capitano dell’Inter, oggi trentaduenne, è in procinto di vedere il suo contratto con il club turco scadere al termine della stagione in corso. Già da tempo, i segnali che arrivano dalla Turchia indicano una chiara volontà del Galatasaray di non rinnovare con Maurito.

La scelta, dolorosa ma inevitabile, è legata proprio alla necessità di avere un attaccante con maggiore affidabilità fisica e continuità in campo. Così, la prossima mossa di Icardi è ormai chiara: sta ammiccando a un clamoroso ritorno in Italia. I motivi della decisione sarebbero vari.

L’utile al dilettevole

Il ritorno in Serie A, sono convinti i media turchi, rappresentano soluzione ideale, che unisce l’utile al dilettevole. Una destinazione che non è solo una scelta professionale. L’obiettivo primario di Maurito, infatti, è quello di ristabilire una maggiore vicinanza con le figlie avute dal matrimonio con l’ex moglie e agente, Wanda Nara, facilitando così i rapporti familiari. Non solo.

I primi contatti sarebbero già stati avviati con il Torino. I granata, alla ricerca di un attaccante di peso e di esperienza per fare il salto di qualità definitivo, vedono in Icardi l’uomo giusto per guidare il reparto avanzato, forti della sua profonda conoscenza del campionato italiano. Al di là dell’ingaggio, però, spunta un ostacolo imponente e dorato: l’interesse dei club arabi. Uno in particolare, il Neom. Che sarebbe pronto a presentare un’offerta economicamente irrinunciabile: un biennale da 20 milioni di euro netti a stagione. Se così fosse, Icardi lascerebbe il Gala direttamente a gennaio. Palla a Maurito.