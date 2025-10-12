Juventus, “scippo” al Milan | Comolli toglie un rossonero ad Allegri senza pagare un euro

Colpo gobbo dei bianconeri. La Juventus prende un rossonero senza pagare un euro al Milan. Davvero una super mossa.

La storia tra Juventus e Milan è costellata di trasferimenti eccellenti, alcuni dei quali si sono rivelati dei veri e propri affari d’oro per i colori bianconeri. Basti pensare ad Andrea Pirlo, giunto a parametro zero dopo la scadenza del contratto in rossonero, e poi diventato il fulcro del centrocampo della Juve pluriscudettata.

Operazioni che, nel tempo, hanno rafforzato la Signora e, per contro, indebolito il Diavolo, lasciando un sapore amaro in casa milanista. Un copione che, stando alle ultime indiscrezioni di mercato, potrebbe ripetersi.

Già in passata l’ex dirigenza bianconera, nota per l’attenzione alle occasioni di mercato a costo zero, era riuscita a mettere a segno altri colpi che uniscono l’utile di prendere giocatori funzionali per ambiziosi progetti, al dilettevole di sottrarli a un contender che storicamente compete per sventolare il tricolore.

L’obiettivo è chiaro: assicurarsi un top player internazionale a cui non versare nemmeno un euro per il cartellino. Una strategia che mira a combinare l’alto livello tecnico con la sostenibilità finanziaria. Non è un segreto che la Juventus, pur puntando a tornare ai vertici, mantenga un occhio vigile sul bilancio.

Comolli, un lavoro sottotraccia

Ed è proprio in quest’ottica che si inquadra il nuovo, clamoroso, progetto. A tessere la tela di questa potenziale mossa c’è il nuovo direttore generale della Juventus, Damien Comolli, uomo di calcio francese con una profonda conoscenza del mercato transalpino e un passato in club importanti.

Lavorando sottotraccia, Comolli vuole far dimenticare il suo predecessore Giuntoli e ora starebbe provando un colpaccio in attesa dell’arrivo di Marco Ottolini, in pole per diventare il nuovo direttore sportivo bianconero. Prima, però, un acquisto proprio alla Pirlo, inteso come un top player preso a parametro zero.

Milan, presto che è tardi

La Juventus ha bisogno di inserire elementi di leadership, una qualità che non sta mostrando di avere Di Gregorio, non un granché in questo inizio di stagione. Così, ecco la progettazione del colpo grosso bianconero.

Comolli sta attenzionando l’evolversi della situazione contrattuale legata a Mike Maignan, in scadenza di contratto con il Milan. Il rinnovo, per ora, è in alto mare, fermo a una situazione di stallo che lascia presagire un divorzio questa estate. Un’operazione che, per quanto complessa, potrebbe permettere alla Juventus di prendere il portiere francese, senza dover pagare un euro al Milan.