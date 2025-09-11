Torna Marco Verratti | In una big per riprendersi anche la Nazionale

Marco Verratti di nuovo in auge: il centrocampista pescarese in una big per riprendersi anche la Nazionale in ottica Mondiale.

Per molti, il suo talento era già evidente quando a Pescara, con Zeman in panchina, incantava in Serie B. Peccato che le big italiane non ci hanno creduto mai veramente. Marco Verratti, con il suo tocco delicato, la visione di gioco e una personalità spiccata in mezzo al campo, sembrava destinato a una grande carriera in Italia.

Eppure, le grandi squadre del nostro campionato non hanno avuto il coraggio di puntare su quel giovanissimo talento abruzzese. Il Pescara, in quella stagione magica, conquistò la Serie A, ma per Verratti non ci fu l’esordio nella massima serie italiana.

Il suo destino era altrove. Una chiamata inaspettata, un’offerta che non si poteva rifiutare: il Paris Saint-Germain. A soli 20 anni, si è trasferito nella capitale francese, diventando rapidamente un pilastro inamovibile di una squadra stellare.

Ha giocato al fianco di campioni del calibro di Ibra, Cavani, Mbappé e Neymar, vincendo titoli su titoli in Francia e diventando uno dei centrocampisti più ricercati e ammirati a livello internazionale.

Un faro di tecnica

Per undici stagioni, Marco Verratti è stato il cuore pulsante del PSG, un faro di tecnica e intelligenza tattica. L’unica delusione è stata l’ambita Champions League, sfiorata ma mai conquistata con il club parigini.

Dopo aver dato tutto per il club parigino, l’avventura di Verratti all’ombra della Tour Eiffel è giunta al termine. Qualche timido approccio, nulla più, nemmeno stavolta l’abruzzese è tornato in Italia, bensì in Qatar con l’Al-Arabi. Una scelta che lo ha allontanato dai riflettori del calcio europeo. Almeno finora.

Il richiamo del calcio che conta

A 32 anni, però, Marco Verratti potrebbe avere la grande occasione per tornare a essere protagonista e, chissà, a riprendersi il posto che gli spetta in Azzurro. Non in Italia, ovviamente, ma nel calcio che conta per davvero. Secondo i tabloid inglesi, infatti, il Manchester United starebbe valutando seriamente di puntare su di lui. I Red Devils, alla ricerca di un centrocampista esperto e di qualità, vedono in Verratti il profilo ideale per dare un’impronta di gioco diversa.

Un’opportunità incredibile per l’abruzzese di tornare nel calcio che conta, in uno dei club più prestigiosi al mondo, anche se questo Manchester United da tempo è una nobile decaduta. Un ritorno che, se dovesse concretizzarsi, riaprirebbe le porte della Nazionale e gli darebbe l’opportunità di tornare a vestire l’azzurro, magari in vista del prossimo Mondiale.