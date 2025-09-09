Tare porta milioni di euro nelle casse del Milan | Accordo trovato, ingaggio monstre per il rossonero

Una cessione che porta milioni di euro nelle casse del Milan e abbassa il monte ingaggi. Ingaggio monstre per il rossonero.

Con qualche passo falso inatteso (vedi la sconfitta all’esordio in Serie A, in casa contro la Cremonese) e ancora tanti dubbi relativi a questo Milan, è iniziato un ritorno al futuro in piena regola per un Milan che, in una stagione senza coppe europee, si aggrappa alla sua voglia di rivalsa e all’esperienza di Max Allegri per tornare tra le grandi.

A undici anni di distanza dall’ultima volta, Massimiliano Allegri s’è seduto nuovamente sulla panchina rossonera, scelto proprio dal nuovo direttore sportivo, Igli Tare, altra grande novità rossonera di questa estate. Cambiamenti che vanno tutti in un’unica direzione: avviare un nuovo ciclo vincente.

E per farlo, Igli Tare non si è concentrato soltanto sui nuovi acquisti funzionali al gioco di Allegri: vedi Modric, Ricci e Jashari (attualmente infortunato) ma anche De Winter ed Estupinan, Nkunku in attacco a dar man forte al Bebote Gimenez, con la suggestione di giocare con Leao centravanti, una volta che il portoghese si sarà messo da parte definitivamente l’infortunio che non lo ha fatto ancora debuttare in questa Serie A.

Tare, però, è anche in altre faccende affaccendato. Il direttore sportivo del Milan, che ha reso ultra competitiva la Lazio che fu di Simone Inzaghi, è anche impegnato a sfoltire la rosa e a cedere i giocatori che non rientrano più nei piani tecnici. Un’imposizione del mercato sostenibile, che vale per quasi tutti i club di Serie A, con qualche piccola eccezione.

Bennacer ma non solo

Chi pensava che Ismael Bennacer fosse l’ultimo partente in casa rossonera, si sbagliava. Il centrocampista algerino, trasferitosi alla Dinamo Zagabria firmando un contratto fino al 2029, un anno con opzione per altre stagioni in caso di riscatto dal Milan (circa 9 milioni) la prossima estate, non sarà l’ultimo che chiude la porta.

Tare alla fine ce l’ha fatta a piazzare Yacine Adli, tornato dal prestito alla Fiorentina della passata stagione, ma fuori dai piani tecnici di Max Allegri. Una cessione a titolo definitivo, che fa felici tutti quanti.

Milioni di euro in ballo

Il Milan ha infatti trovato l’accordo per il passaggio di Yacine Adli all’Al-Shabab. Una trattativa diventata fattibile grazie all’apertura del centrocampista francese, con un’operazione finanziaria molto vantaggiosa per i rossoneri.

Nelle casse del club rossonero entro quasi 10 milioni di euro, una cifra significativa considerato che Adli era un esubero, con abbassamento del monte ingaggio per il Milan. Ma il trasferimento è un affare d’oro anche per giocatore, che avrà un ingaggio monstre: 7 milioni di euro netti a stagione, quasi il triplo di quanto percepiva al Milan. E tutti vissero felici e contenti.