“Ora firma e poi tornerà con noi” | Last minute Milan: l’operazione si chiude così. Tifosi in estasi

Estate a due facce per il Milan, partito a fionda sul mercato, prima di incastrarsi sull’attaccante. Alla fine il last minute è stato preso.

Presto per giudicare l’andamento del Milan targato (di nuovo) Max Allegri. Due indizi non fanno una prova, figuriamoci due partite di Serie A, per di più con il mercato aperto. Alla fine, almeno, i rossoneri hanno archiviato lo scivolone al debutto in casa contro la Cremonese, andando in sosta per le nazionali con tre punti.

Gioco e competitività si vedranno con il passare del tempo, d’altronde la squadra di Allegri può concentrarsi serenamente sul campionato visto che ha solo quello a cui partecipare, Coppa Italia a parte. Serve una sterzata, comunque, al di là dei tre punti in due partite.

Un inizio di campionato un po’ confuso, comunque, per un Milan, partito in quarta sul mercato. La dirigenza ha portato in squadra Igli Tare, il deus ex machina di una Lazio iper competitiva sotto la gestione di Simone Inzaghi ma grazie ai tanti acquistoni chiusi proprio dal direttore sportivo albanese.

Tare è stato il primo a capire che Antonio Conte alla fine sarebbe rimasto a Napoli, si è fiondato su Max Allegri (sarebbe stato lui l’erede di Conte se fosse andato via), soffiandolo a un’agguerrita concorrenza e convincendolo a tornare all’ombra della Madonnina rossonera, a undici anni di distanza dall’ultima volta.

Gas a martello

Il mercato estivo del Milan è cominciato col gas a martello, andando subito a colmare le lacune di un centrocampo un po’ così. Subito Modric, a seguire Ricci, con qualche settimana di ritardo è arrivato anche Jashari.

Ma concentrandosi sul centrocampo, il Milan ha sottovalutato la questione attaccante, cercato un po’ così senza grande cognizione di causa: doveva arrivare Boniface (finito al Werder), Harder e Dobvyk. Alla fine Allegri s’è ritrovato Nkunku dal Chelsea, che deve capire ancora dove metterlo e come inserirlo. Chissà se l’alternativa a Santi Gimenez non sarà Leao, provato per tutta l’estate come centravanti. Chissà…

Il colpo di coda del Diavolo

Alla fine l’acquisto last minute è arrivato: approfittando di una lite all’OM tra Rabiot e Rowe, il Milan ha sentito profumo di occasione. D’altronde Rabiot con Allegri ha dato il meglio di se stesso alla Juventus, andando addirittura in doppia cifra.

“Non mi intrometto in quello che succede nei club tra giocatori, allenatore e dirigenti. L’importante è che ci sia un’offerta adatta al giocatore”. Deschamps alla fine benedice l’affare del Milan. “Quello che è successo è successo – ha detto il cittì francese dal ritiro dei Les Bleus – ha firmato col Milan, e poi tornerà da noi”. Una parentesi con la nazionale transalpina, poi una nuova avventura con il Diavolo.