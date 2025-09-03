“Ho firmato l’opzione per l’acquisto” | De Laurentiis, l’ennesimo regalo ad Antonio Conte

Ennesima operazione da parte dello scatenato Aurelio De Laurentiis. Il numero uno del Napoli e l’ennesimo regalo per Conte.

Unico in tutto ciò che sta facendo. Aurelio De Laurentiis, il presidente che ha preso il Napoli dalla Serie C e portato sul tetto d’Italia, per due volte negli ultimi tre anni. Unico anche dal punto di vista della comunicazione.

È lui che sceglie personalmente l’allenatore. Lui che annuncia i giocatori. Ha scelto X, il social più veloce e sintetico del web. “Benvenuto Rasmus”. Così il mondo intero ha scoperto che il Napoli ha riportato in Italia Rasmus Hojlund, un grandissimo attaccante all’Atalanta di Gasp, un fantasma nel Manchester United più sgangherato degli ultimi decenni.

Trattativa figlia di un infortunio, quello di Romelu Lukaku. Che se tutto va bene si rivedrà a Natale. Un’operazione possibile grazie ai conti apposto di Aurelio De Laurentiis, uno che non ha mai fatto il passo più lungo della gamba, a costo di risultare impopolare.

Hojlund aveva già dato il suo ok da tempo al Napoli, a Manna non è restato che trovare l’accordo con il Manchester United: 6 milioni di euro per il prestito, 44 milioni per l’obbligo di riscatto legato alla qualificazione in Champions League, oltre al 5% allo United sulla futura rivendita.

Uno dopo l’altro

“Bentornato Elmas”. Nello stesso giorno, ultimo di mercato, di Hojlund ecco un altro cinguettio. Tanto per dare a Conte una rosa profonda da cui appozzare, c’è anche Elmas nel Napoli campione d’Italia. Lui uno scudetto all’ombra del Vesuvio l’aveva già vinto ai tempi di Spalletti. Non ha avuto problemi ad ascoltare il richiamo azzurro.

Altra operazione a titolo temporaneo per il centrocampista offensivo macedone, una risorsa in più: arriva dal Lipsia in prestito con diritto di riscatto. Come per Hojlund, solo in un secondo momento è giunto il comunicato ufficiale azzurro. Perché a Napoli funziona così, basta farci l’abitudine.

Tre tweet in un giorno

Ma nell’ultimo giorno di mercato, quando tutti erano super indaffarati per colmare lacune più o meno evidenti, Aurelio De Laurentiis si scatenava sui social, trionfio della sua strategia che ha portato il Napoli lassù.

“Ecco la prima pietra per il nuovo centro sportivo. Oggi ho firmato l’opzione per l’acquisto del terreno”. Questo è diventato il Napoli, lo squadrone da battere, ma anche un club che sta pensando al nuovo Centro Sportivo che sorgerà a Succivo, pronto probabilmente per la prossima stagione. Aurelio De Laurentiis vive nel futuro. Per tutto il resto c’è il fido Manna, l’esperto Conte e una squadra pronta a lottare per qualsiasi trofeo.