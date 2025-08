Mourinho, ma che ti ha fatto di male l’Inter? | Un nerazzurro al Fenerbahce: accordo imminente

Dalla Turchia sono certi: il Fenerbahce pronto a sottrarre un nerazzurro all’Inter. Arriva l’offerta a cui la Beneamata dirà sì.

Gli opposti in Mourinho si attraggono. Lo si ama o lo si odia, è sempre stato così, anche prima che arrivasse all’Inter per scriverne la storia con quel leggendario Triplete. Figuriamoci se dopo quell’esperienza di cui ancora oggi se ne parla come termine di paragone.

Ebbene, quel condottiero amato e incondizionatamente rispettato all’Inter, rischia di trasformarsi in un avversario scomodo al mercato. Dalla Turchia sono sicuri che c’è lo zampino dello Special One per una trattativa tutt’altro che sopita.

La scorsa stagione, il suo arrivo al Fenerbahçe ha scosso il panorama calcistico turco, non solo per la sua crociata contro il Galatasaray, ma per la voglia di spodestare il nuovo nemico giurato sportivo. Lo scorso campionato è finito appannaggio dei giallorossi di Istanbul. Chissà come finirà stavolta.

Le ambizioni del Fener sono dichiarate, lo si capisce da un ambizioso mercato per rinforzare la rosa con elementi di qualità. Niente sentimentalismi: fa niente se c’è di mezzo quella squadra con cui ha vinto il suo ultimo Triplete, non si guarda in faccia a nessuno.

L’ombra di Mou

Lo Special One, maestro nel costruire squadre solide e vincenti, è noto per la sua capacità di individuare talenti e convincerli a sposare i suoi progetti. La sua rete di contatti è vasta, la sua influenza sui giocatori è innegabile.

E così, mentre l’Inter cerca di consolidare la propria rosa e magari puntare a nuovi successi, l’ombra di Mourinho si allunga, minacciando di sottrarre un tassello importante. Anche chi ha candidamente ammesso di voler continuare a vestire di nerazzurra.

L’offensiva ci sarà

Dalla Turchia sono sempre più sicuro: il Fenerbahçe non ha abbandonato la pista Calhanoglu. E fa niente se il centrocampista dell’Inter ha sempre tifato Galatasaray e nemmeno che abbia più volte espresso il desiderio di restare a Milano e la sua volontà di continuare il suo percorso con l’Inter.

Sarebbe in arrivo un’offerta ufficiale, ciò che è mancata la prima volta. Un’offerta che potrebbe ribaltare lo scenario. L’Inter, infatti, in un periodo di attenta gestione finanziaria, non si opporrebbe alla cessione di Calha se dovessero arrivare quei 30 milioni, una cifra ritenuta congrua alla sua cessione. Le prossime settimane saranno cruciali: in Turchia si aspettano una mossa del Fener, se poi risulterà decisiva, lo scopriremo solo vivendo.