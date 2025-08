Ausilio colpisce e prende | Tutto in un amen: arriva in sede e firma con l’Inter

Il mercato delle occasioni. Mossa a sorpresa di Piero Ausilio. Trattativa lampo, il nuovo nerazzurro arriva in sede e firma con la Beneamata.

Il mercato delle occasioni. È un’Inter frizzante quella che sta costruendo un rinnovato gruppo squadra da mettere a disposizione di Cristian Chivu, l’erede di Simone Inzaghi. Sì alle uscite, per carità, lo impone il mercato sostenibile. Ma fino a un certo punto.

Per esempio è stata rifiutata l’offerta del Crystal Palace, piombato in Italia con l’intento di portare via Yann Bisseck, un difensore che per età e per talento sta a cuore all’Inter, a tal punto che i nerazzurri hanno rifiutato un’ingente somma.

Le Eagles inglesi erano pronti a spendere 32 milioni di euro per il 24enne difensore tedesco: un’offerta rispedita al mittente secondo Gazzetta dello Sport, solo davanti a 40 milioni di euro la Beneamata farà partire il nazionale teutonico.

Sempre sul fronte cessioni, più semplice l’affare relativo a Lucien Agoume, che non rientra affatto nei piani del nuovo allenatore romeno. Secondo Tuttomercatoweb il Siviglia starebbe pensando seriamente di versare altri 4 milioni per riscattarlo dal prestito a titolo definitivo, per ridurre dal 50 al 10% la percentuale sulla rivendita in mano al club nerazzurro.

Nodi da sciogliere

I nodi da sciogliere per l’Inter sono principalmente due. Il primo è quello legato a Piotr Zielinski. Il centrocampista polacco non è entrato nelle grazie di Chivu, e se dovesse arrivare un’offerta l’Inter la prenderebbe in considerazione, anche perché sta attenzionando Frendrup, centrocampista di quel Genoa che in rosa ha Koni de Winter, molto apprezzato dall’erede di Simone Inzaghi.

In stand by la situazione relativa a Mehdi Taremi. La prossima settimana potrebbero arrivare delle novità sulla partenza (o meno) dell’attaccante iraniano. Almeno così ipotizza il Corsport, secondo cui ci potrebbero essere degli sviluppi interessanti, dal momento che Taremi è disposto a partire, ma vuole restare in Europa. Ovviamente la Premier è la sua destinazione preferita.

Affare fatto

L’eventuale cessione di Taremi, intorno ai 10 milioni di euro, potrebbe rappresentare un tesoretto da versare nella casse del Parma per Leoni. Che per espressa volontà di Marotta “non è una priorità”, ma potrebbe diventarlo, seguendo sempre il mercato delle occasioni.

È così che è arrivato, Mattia Marello arrivato in sede con il suo agente per firmare con l’Inter. Il giovanissimo terzino, classe 2008, proveniente dall’udinese, giocherà con l’Under 23 già a partirà da questa stagione, con la formula del prestito con diritto di riscatto di circa un milione, più bonus.