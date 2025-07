“NON ALLENO DA 5 ANNI”, il calcio si è dimenticato di lui | Disperato appello del mister: vuole una panchina subito

Un allenatore molto competente non si siede su una panchina da cinque anni e lancia un appello, nessuno vuole dargli fiducia

Non capita spesso che chi ha avuto una carriera da calciatore di alto livello riesca a replicarsi anche nelle vesti di allenatore. Questo è successo a una bandiera del Milan, protagonista negli anni ’90 con i rossoneri, in un’epoca in cui il calcio italiano era il migliore del Mondo e la serie A il campionato più competitivo e ambito.

Nel ruolo di ala è stato protagonista anche con la maglia della Nazionale e il suo carisma si è poi espresso anche nella gestione di uno spogliatoio, fino alla nomina di commissario tecnico degli azzurri che ha guidato agli Europei del 2008.

In seguito si è seduto su diverse panchine, dal Parma al Cagliari fino al Bologna, con un rendimento in linea con le aspettative della piazza. Con i gialloblu ha vissuto il dramma del fallimento societario, portando a termine un’annata in cui i giocatori non avevano ricevuto gli stipendi.

L’ultima esperienza in panchina è di cinque anni fa, in Cina, quando è riuscito a salvare lo Shenzhenshi, dopo essere subentrato con la squadra in piena lotta per evitare la retrocessione.

Il curriculum è importante ma nessuna società ha pensato a lui per la panchina

Lui è Roberto Donadoni che ha espresso il proprio dispiacere per il fatto che non abbia più ricevuto offerte: “Provo un po’ di amarezza. Vedo tanti colleghi che attraverso mille peripezie riescono a dare continuità al loro lavoro“.

Un rammarico in particolare lo tormenta: “Ci sono situazioni che non posso governare, mi spiace di non poter lavorare con i giovani, di non provare il gusto di migliorarli, di farli crescere“.

Da cinque anni non allena ma è motivato e attende una chiamata

Il mister sperava di essere scelto per guidare una squadra a cui è affezionato: “Il sapore del risultato mi manca. Nei giorni scorsi ho sperato che il Parma mi chiamasse. A Parma sono legato, lì ho battezzato mia figlia. Ci sarei tornato di corsa“.

Dopo questo appello non è da escludere che il suo nome sia in cima alla lista di qualche club quando ci saranno i primi esoneri nel corso della prossima stagione.