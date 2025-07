Di Meret mi fido, ma preferisco un altro portiere | Conte lo aspetta a Dimaro: può firmare da un momento all’altro

Calciomercato Napoli, nonostante il rinnovo di Alex Meret gli azzurri potrebbero puntare su un altro portiere: affare in porto

Il suo contratto stava per andare in scadenza lo scorso 30 giugno. Non si sarebbe affatto trattato della prima volta. Pochi giorni prima della scadenza (precisamente il 27) Alex Meret ha deciso di rinnovare il proprio accordo con il Napoli, questa volta fino al 30 giugno 2027.

Segno del fatto che il club campione d’Italia, e soprattutto mister Antonio Conte, vuole continuare a puntare sull’estremo difensore friulano in vista della prossima stagione sportiva. La stessa che vedrà impegnata i partenopei non più in due competizioni ma in quattro.

Il ritiro estivo del Napoli, in quel di Dimaro, continua senza sosta e senza problemi. Anzi, con tanti volti nuovi che vanno ad arricchire, sempre di più, una già importante rosa partenopea. Rimanendo in tema portieri, però, potrebbero esserci delle novità importanti.

Nonostante il rinnovo di Meret il Napoli potrebbe decidere di puntare su un altro estremo difensore. A dire il vero un nome, in particolare, già c’è e che piace moltissimo al club. Tanto è vero che De Laurentiis avrebbe trovato addirittura l’accordo con il club proprietario del cartellino.

Calciomercato Napoli, Meret non basta: Conte vuole un altro portiere

Con il trascorrere delle ore arrivano conferme sempre più importanti sul fatto che il Napoli sia molto vicino all’acquisto di un nuovo portiere. Il candidato principale porta al nome di Vanja Milinkovic-Savic. Nella passata stagione, tra le fila del Torino, si è confermato ad altissimi livelli e soprattutto come uno dei migliori del campionato italiano. A lanciare la clamorosa indiscrezione ci ha pensato il “Corriere dello Sport”. Secondo il noto quotidiano il serbo farà da vice a Meret. Anche se questo è decisamente tutto da vedere.

Le sue prestazioni e parate pazzesche hanno convinto il Napoli a puntare sul forte 28enne. Un portiere abile non solo tra i pali, ma soprattutto con i piedi. Basti pensare che la maggior parte dei rilanci dei granata arrivano proprio da lui. Insomma, un acquisto che varrebbe doppio per Conte. Per non parlare della sua importante statura: ben 202 centimetri. Uno in più al nuovo attaccante azzurro, Lorenzo Lucca.

Calciomercato Napoli, affare in porto: trovato l’accordo per il suo arrivo

Una operazione, fa sapere il “Corriere dello Sport”, da 18 milioni di euro. Più o meno lo stesso valore della clausola rescissoria. Napoli che, come annunciato in precedenza, avrebbe trovato l’accordo con il Torino di Cairo per il suo arrivo.

L’idea della società campione d’Italia è molto chiara: costruire una coppia competitiva non solo negli altri reparti, ma anche per quanto riguarda la porta.