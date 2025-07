“SINNER SI E’ RITIRATO”, fulmine a ciel sereno dopo Wimbledon | I tifosi lo hanno scoperto da poco

Jannik Sinner si ritira, la decisione dopo il trionfo di Wimbledon, la notizia spiazza il mondo del tennis, i tifosi sono increduli

Jannik Sinner è reduce dalla vittoria di Wimbledon, terzo grande slam aggiunto nella sua ricca bacheca. Il trionfo sul centrale della cittadina inglese certifica la classe di un campione che da oltre un anno è in testa al ranking mondiale del circuito maschile.

Carlos Alcaraz è l’unico che è riuscito a metterlo in difficoltà, con match che sono già diventati epici tra i due rivali che hanno dato vita a un dualismo che ricorda quello che ha animato il mondo del tennis a inizio secolo e che ha visto protagonisti Roger Federer e Rafael Nadal.

Lo spagnolo aveva la ghiotta occasione di spodestare dal trono l’azzurro ma quest’ultimo ha difeso la propria posizione battendolo con merito e vendicando le sconfitte subite a maggio nella finale degli Internazionali BNL d’Italia e in quella del Roland Garros, in cui Alcaraz si era dimostrato il migliore sulla terra rossa.

Le polemiche relative al caso Clostebol, le accuse di non avere rispettato le regole, il mancato sostegno di alcuni colleghi e di una parte degli italiani, la pressione del successo e del primato sono stati complicati da gestire dal punto di vista mentale.

Sinner ha dovuto tagliare con il passato, l’inizio di 2025 è stato difficile

Sinner ha avuto bisogno di rifondare il proprio quotidiano nei tre mesi in cui non ha avuto la possibilità di disputare gare ufficiali e in quei giorni ha meditato una decisione importante che influenzerà il proseguo della sua carriera.

Lo scarico di adrenalina che segue la vittoria di un torneo prestigioso come Wimbledon porta anche a fare riflessioni su come sta andando la propria vita e su come possa essere il futuro.

Sinner si è ritirato, la notizia fa il giro del mondo

Jannik Sinner ha deciso di ritirarsi dal Masters 1000 di Toronto. Non prenderà parte al torneo canadese e ha prolungato le meritate vacanze.

In un tweet un tifoso ritiene saggia tale scelta, in quanto Sinner non ha ancora nominato il nuovo physio e preparatore e non vorrebbe tornare ad allenarsi prima di non avere completato queste casselle, al momento mancanti, del suo team.