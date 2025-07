“IL COLPEVOLE E’ SOLO UNO”, terremoto Ferrari | La triste verità: lo hanno detto davanti a tutti

Il mancato exploit della Ferrari ha un solo responsabile, i tifosi sono convinti che il colpevole sia lui, è sul banco degli imputati

Quando Lewis Hamilton è stato nominato come nuovo pilota della Ferrari, i sostenitori del Cavallino Rampante hanno esultati, speranzosi che il campione britannico potesse fare vincere di nuovo il Mondiale alla Rossa. La seconda parte della scorsa stagione era stato letto come un ulteriore segnale di crescita ma il 2025 è molto deludente.

La scuderia è al secondo posto della classifica costruttori ma la McLaren ha più del doppio dei suoi punti, mentre Leclerc e Hamilton sono quinti e sesti nella graduatoria dei piloti.

Le aspettative della vigilia a Maranello era ben diverse, con malumori successivi che hanno fatto ipotizzare pure una rescissione anticipata del contratto di due anni firmato da Lewis, allarme poi rientrato dopo un miglioramento delle sue prestazioni.

Le due monoposto non sono competitivi come ci si attendeva, con un feeling con la vettura che non è ancora mai del tutto sbocciato per Hamilton, in seria difficoltà e consapevole che ci sia molto da correggere.

La pazienza dei tifosi della Ferrari sta per terminare

Gli appassionati di Formula Uno non possono che riconoscere il prestigio che la Ferrari ha assunto nella storia delle quattro ruote ma l’ultimo macro periodo ha regalato più delusioni che gioie.

Ciò che preoccupa è che i molti tentativi di tornare all’apice non si sono concretizzati, facendo emergere l’incapacità dei vertici nel dare vita a un progetto che dia i suoi frutti e che porti in bacheca un Mondiale che manca dal 2007.

La Ferrari e il suo periodo da dimenticare, di chi è la colpa

Un sostenitore della Ferrari tuona su X con un tweet in cui addita la responsabilità del fallimento della Ferrari al presidente John Elkann, definito come un incompetente galattico. Una tesi che è estesa al pessimo periodo che sta vivendo la Juventus.

Da quando Andrea Agnelli ha rassegnato le dimissioni, i bianconeri non hanno più lottato per la vittoria del campionato, hanno cambiato più volte figure dirigenziali, con investimenti anche esosi che hanno inficiato anche sul bilancio. La Ferrari paga dazio, quindi, per la pessima gestione chi sta in cima alla piramide.