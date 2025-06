Ricorso respinto, condannato il presidente | “Aggressione sessuale”: annuncio devastante

I giudici danno ragione all’accusa e per il presidente è arrivata la condanna dopo il bacio non consensuale.

Ancora un nuovo scandalo ha travolto il mondo del calcio europeo. Lo stesso che non sta vivendo affatto il suo miglior momento storico.

Questa volta, però, a fare decisamente molto rumore è una questione molto delicata. La stessa che vede come protagonista (per nulla in positivo) l’ormai ex presidente della Federcalcio.

Lo stesso che, oltre ad essere rimasto coinvolto, si può definire tranquillamente il protagonista di un gesto bruttissimo che poteva sicuramente evitare.

La situazione è ancora più grave se si pensa al fatto che è arrivata anche una condanna da parte del giudice che lo ha dichiarato colpevole di violenza sessuale.

Il processo

Scoppiò un vero scandalo quando Luis Rubiales bacio senza il suo consenso la calciatrice della Nazionale spagnola, Jennifer Hermoso. Una belle doccia gelata per l’ex dirigente della Federazione spagnola, che dovrà pagare una pesante multa.

Oltre alla violenza sessuale, Rubiales ha dovuto rispondere anche di coercizione in quanto, secondo l’accusa, avrebbe anche esercitato delle pressioni sulla calciatrice e su persone a lei vicine affinché lo discolpasse pubblicamente, scagionandolo quindi dalle accuse. Reato da cui però è stato assolto, insieme ad altre tre persone: due ex funzionari della federazione calcistica spagnola e l’ex allenatore della Nazionale femminile, Jorge Vilda.

La Procura voleva una condanna a due anni e mezzo, ma non è andata così, perché il giudice José Manuel Clemente Fernandez-Prieto, presidente del Tribunale Penale Centrale, gli ha imposto una multa di 10.800 euro per violenza sessuale, assolvendolo quindi dalle altre accuse. Non solo, perché secondo la sentenza Rubiales non dovrà avvicinarsi ad Hermoso entro un raggio di 200 metri o di comunicare con lei per un anno. Sarà inoltre obbligato a risarcire la vittima con 3.000 euro e pagare metà delle spese processuali.

Che cosa è successo

Era il 20 di agosto del 2023 e la Nazionale femminile spagnola aveva appena vinto il Mondiale. Durante la cerimonia di premiazione, l’allora presidente della Federazione si trovava sul palco per dare le sue congratulazioni alle ragazze. Ma è stato proprio nel momento in cui toccava alla calciatrice spagnola che Rubiales l’ha abbracciata per poi darle un bacio in bocca.

Successivamente, durante una diretta video fatta dalla stessa calciatrice, la Hermoso ha commentato l’episodio dicendo “Non mi è piaciuto“. L’episodio ha immediatamente scatenato l’indignazione pubblica a cui è seguita una protesta da parte del mondo femminista, che aveva anche incoraggiato le donne ha raccontare le proprie esperienze simili lanciando l’hashtag #secabò.