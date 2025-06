Posso ancora dire la mia, ultima grande chance Zaniolo | Altra occasione in Serie A: vuole convincere Gattuso

L’attaccante vuole ancora dimostrare di potersi guadagnare la convocazione in Nazionale: riparte dall’Italia?

Sono anni difficili quelli per Nicolò Zaniolo, sempre più ai margini delle preferenze del Ct della Nazionale italiana e in difficoltà nel far capire quali siano le sue vere qualità in campo.

L’esperienza al Galatasaray non è andata benissimo e in molti si aspettavano che potesse riprendersi nell’Atalanta di Gasperini, dove i trequartisti e gli esterni offensivi sembrano riuscire a dare spesso il 110% (chiede a Charles De Ketelaere per avere conferme).

Nemmeno la Fiorentina è riuscita ad essere una parentesi felice per il classe ’99, ma potrebbe esserci un’altra opportunità.

Dall’Italia starebbero suonando ancora delle sirene interessanti che il calciatore valuterebbe con attenzione.

Una nuova opportunità

A rivelare la possibile nuova destinazione di Nicolò Zaniolo è il quotidiano Tuttosport, che parla di un possibile interesse da parte del Torino per l’esterno offensivo venticinquenne. La società a guida Urbano Cairo starebbe infatti valutando l’acquisto di Gaetano Oristanio dal Venezia, ma secondo il giornale torinese la prima alternativa, se la trattativa non dovesse andare in porto, sarebbe proprio il classe ’99.

Un’idea che avrebbe però trovato delle resistenze interne, soprattutto dopo il fattaccio avvenuto negli spogliatoi della Primavera della Roma al Viola Park, con Zaniolo che sarebbe ancora a rischio squalifica. Si attende infatti la decisione della Procura Federale che ha aperto un fascicolo sull’accaduto.

Subito una maglia da titolare

Il Direttore tecnico del Toro, Davide Vagnati, starebbe comunque pensando alla scelta del prossimo trequartista e avrebbe scambiato quattro chiacchiere con il procuratore Claudio Vigorelli, formalmente per parlare dell’interesse per Dellavalle, 21enne difensore del Toro, ma in prestito al Modena, che si occupa anche degli interessi di Zaniolo.

Il venticinquenne di Massa ha ancora due anni di contratto con il Galatasaray, che scadrà quindi nel 2027, e che lo valuta circa 12 milioni di euro. Cifra troppo alta per i Granata, che però potrebbero optare per una formula di prestito, con diritto oppure obbligo di riscatto (dipende dalle convinzioni del Toro). Zaniolo sarebbe perfetto per il 4-3-3 di Marco Baroni, rappresentando un’ottima alternativa a Lazaro e in supporto per Ché Adams.