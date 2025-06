E’ successo durante il derby di Coppa Italia: verdetto assurdo | 11 arresti, club senza parole

Lo scontro tra i tifosi ha portato a diversi arresti, è avvenuto nell’ultimo derby di Coppa Italia, la rivalità è sempre più accesa

La Coppa Italia si è conclusa con la vittoria del Bologna che ha battuto all’Olimpico di Roma il Milan, conquistando anche la qualificazione alla prossima Europa League e costringendo i rossoneri a restare fuori dalle compeetizioni internazionali.

La squadra allenata da Conceicao era arrivata a giocarsi il trofeo dopo avere eliminato i cugini dell’Inter grazie alla netta vittoria nella semifinale di ritorno dopo il pari del derby d’andata.

Il Diavolo è stato la bestia nera dei nerazzurri nella stagione appena conclusa, con due pari e tre sconfitte nelle cinque sfide disputate. Inzaghi è rimasto sorpreso dal disegno offensivo dei due tecnici portoghesi, capaci di sorprendere la retroguardia interista.

Una Coppa Italia che è iniziata già in estate con i primi turni eliminatori, con l’ingresso nella competizione delle prime otto classificate della scorsa serie A negli ottavi.

La procura ha chiesto l’arresto di alcuni tifosi, fatale ciò che è accaduto nel derby

Lo scorso 25 settembre si è tenuto al Marassi il derby di Genova. La procura del capoluogo ligure ha chiesto, nelle ultime ore, l’arresto per 11 tifosi della Sampdoria, accusati di resistenza a pubblico ufficiale e di lancio di oggetti.

Gli indagati dovranno presentarsi di fronte al giudice che deciderà se accogliere o meno la richiesta del pm. Questi soggetti non sono nuovi ad atti illeciti, con altri episodi violenti contestati in passato. Nel pomeriggio le due tifoserie erano state fermate dalle forze dell’ordine, prima che venissero a contatto e alcuni ultrà avevano lanciato bottiglie contro i carabinieri schierati.

Una guerriglia fuori dallo stadio, i tifosi hanno aggredito la polizia

Poco prima della fine della partita, si era scatenata una guerriglia urbana in strada, provocata dall’esposizione allo stadio degli striscioni storici che le tifoserie si erano rubati in primavera dopo una serie di aggressioni, con 38 agenti rimasti collusi.

Una pagina amara del calcio in una città che sente molto la rivalità tra le due compagini ma che ha spesso regalato partite di alta intensità e un grande spettacolo sugli spalti. Per i blucerchiati il momento è drammatico, con il rischio di scendere per la prima volta in Lega Pro che dovrà essere scongiurato con i playout.