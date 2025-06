Gravina ha incontrato l’allenatore in sede, ULTIMORA Nazionale: “Si deve ripartire da Ranieri”

Gravina incontra il commissario tecnico, la decisione di ripartire da Claudio Ranieri sarà presa nelle prossime ore

La disfatta contro la Norvegia complica la strada dell’Italia verso il Mondiale del 2026. La squadra guidata da Haaland ha rifilato una sonora sconfitta agli azzurri, dominando il match e chiudendo la pratica già nella prima frazione di gioco con tre reti.

La nostra Nazionale è stata incapace di reagire allo svantaggio immediato e ha tirato per la prima volta nello specchio della porta nei minuti di recupero del secondo tempo, a testimonianza della scarsa capacità di risultare pericolosa in fase offensiva.

Per mettere un’ipoteca sul primo posto del girone serviva vincere questa partita e adesso lo spauracchio dei playoff è sempre più concreto, oltre al rischio di non prendere parte per la terza edizione di fila alla massima competizione per le Nazionali che sta diventando un vero e proprio incubo.

La posizione di Luciano Spalletti è quanto mai traballante, con l’esonero a un passo. Dopo la sfida contro la Moldavia, il commissario tecnico si vedrà con il presidente della Figc Gabriele Gravina per capire se ci sono ancora le condizioni per proseguire un progetto intrapreso due estati fa e che ha già visto la pessima figura dei deludenti Europei disputati in Germania, con l’eliminazione agli ottavi di finale e prestazioni non all’altezza della qualità della rosa.

Claudio Ranieri può diventare il nuovo commissario tecnico dell’Italia

I tifosi invocano la nomina di Claudio Ranieri, considerato l’unico possibile salvatore della patria in un momento così complicato. Il tecnico capitolino ha deciso di concludere la propria carriera dopo l’ottimo girone di ritorno al timone della Roma ma potrebbe essere convinto dalla possibile chiamata.

Intanto sui social è partito un plebiscito nei suoi confronti, con la richiesta a gran voce del suo approdo alla guida di una Nazionale in enorme difficoltà di identità e di gioco, con sconfitte disonorevoli.

Chi è l’alternativa a Ranieri per risollevare le sorti della Nazionale

Il favorito per prendere il posto di Spalletti è Stefano Pioli, ritenuto il profilo ideale per ricompattare il gruppo. L’allenatore dell’Al-Nassr è bloccato fino a luglio in Arabia per ragioni fiscali ed è anche il papabile sostituto di Raffaele Palladino alla Fiorentina.

Un altro nome che sta circolando in queste ore è quello di Daniele De Rossi, campione del Mondo del 2006 e leader in mezzo al campo della Nazionale, un’eventuale scommessa che potrebbe, però, essere in grado di trasmettere l’attaccamento alla maglia azzurra.