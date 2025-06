Blitz del nuovo ds: “Facciamo firmare Cristiano Ronaldo” | I tifosi stavolta ci credono

I tifosi sono impazziti di gioia una volta appresa la notizia: il DS è a lavoro per far firmare Cristiano Ronaldo



Il futuro di Cristiano Ronaldo è ancora tutto da scrivere. Nonostante i suoi 40 anni d’età ha ancora la voglia di un ragazzino di calcare il terreno di gioco e di gonfiare la rete, con in mente l’obiettivo fisso di raggiungere i 1000 gol.

Tutti credono che possa raggiungere questo storico record ma non pensavano potesse accadere con una maglia diversa da quella dell’Al-Nassr. Ed invece sembra esser proprio così, dato che il suo contratto è in scadenza il 30 Giugno e non ci sono segnali di rinnovo.

Dopo due stagioni e mezzo in Arabia Saudita, dove ha vinto solamente la Coppa delle Federazioni Arabe, sembra sia arrivata l’ora di una nuova avventura. A far crescere i dubbi è lo stesso giocatore, che su Instagram ha postato un messaggio alquanto criptico.

In uno dei suoi post, arrivato ai suoi oltre 650 milioni di follower, ha scritto: “Il capitolo è finito, va ancora scritta la storia. Sono grato a tutti”. Delle parole poco rincuoranti per i tifosi dell’Al’asfar Al’kabir, che quasi sicuramente non vedranno il loro idolo indossare la maglia gialloblù.

Vogliono la firma

Il direttore sportivo del club, Fernando Hierro, ex leggenda proprio del Real Madrid, non ha perso però le speranze. Il suo obiettivo è trattenerlo e far sì che si ritiri in Medio Oriente, motivo per cui proverà in tutti i modi a convincerlo.

Nell’ultima intervista rilasciata ha infatti chiarito quanto il club voglia averlo anche il prossimo anno: “Stiamo ancora negoziando con Cristiano Ronaldo per un possibile rinnovo del contratto. Stiamo lavorando duramente con la speranza di trovare una soluzione quanto prima”.

A qualunque costo

Lo spagnolo ci ha poi tenuto a sottolineare quanto la figura della stella portoghese sia fondamentale. Non solo per il club in cui milita ma per l’intero movimento calcistico del paese, sempre più in espansione soprattutto dal suo arrivo: “La presenza di Cristiano è un progetto nazionale. È un fenomeno unico nella storia del calcio e ha contribuito in modo determinante alla crescita del nostro campionato”.

C’è dunque volontà di non farlo scappare ma è complicato dato le tante offerte arrivate. Hierro ha infatti ammesso l’interesse di molti club europei nei confronti di quello che è uno dei calciatori più forti della storia di questo sport: “Ogni giorno si parla di un nuovo club interessato, speriamo davvero che possa continuare con noi”. Si attendono dunque nuove notizie in merito alla sua permanenza ma una cosa è chiara: Cristiano Ronaldo non sembra aver intenzione di appendere nel breve termine gli scarpini al chiodo.