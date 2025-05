Allenatore disperato: senza di te non posso giocare la finale di Champions | Il verdetto dei medici

Il top player rischia di saltare la finale di Champions, l’apprensione del mister che confida in lui per alzare la coppa

Manca poco al fischio d’inizio della finale di Champions League e sale l’attesa per i tifosi di Inter e Psg che sognano di conquistare il trofeo. Gli uomini di Inzaghi arrivano a questo appuntamento dopo la delusione della mancata vittoria del campionato, con il Napoli che ha avuto la meglio al termine di un acceso testa a testa.

I nerazzurri hanno eliminato corazzate del calibro del Bayern Monaco e del Barcellona e hanno le carte in regola per battere i campioni di Francia, che non hanno mai alzato la coppa della massima competizione europea.

A Monaco di Baviera è atteso il pubblico delle grandi occasioni, con i biglietti che sono andati a ruba. Inzaghi vuole evitare di terminare la stagione senza aggiungere nessun trofeo in bacheca, un potenziale smacco dopo una cavalcata importante.

Il mister si affida alla coppia di centravanti titolare composta da capitan Lautaro Martinez e da Marcus Thuram, con possibili subentrati in corso d’opera che potrebbero fare la differenza.

Non ha disputato l’ultima partita, il mister teme il peggio

Gli avversari temono per il forfait di Khvicha Kvaratskhelia. Nella finale della Coppa Nazionale, vinta dai Blues contro il Reims, l’ex stella del Napoli non era stato schierato in campo dal primo minuto e non aveva partecipato alla premiazione della squadra.

Un fatto che aveva destato molta preoccupazione. Luis Enrique ha fatto sapere che il giocatore ha avuto un’emicrania e che è tornato ad allenarsi regolarmente, scongiurando così l’ipotesi di non poter disputare la partita più importante della sua carriera.

Inzaghi lo ha saputo poco fa, le condizioni del top player in vista della finale

Dal suo arrivo in Francia nel mercato di gennaio, Kvara ha messo a referto sei reti e altrettanti assist tra tutte le competizioni, con un impatto positivo che lo rende tra i giocatori più da temere in vista della finale.

La difesa nerazzurra dovrà prendere le misure per contenere le sue accelerazioni, consapevole che ha dalla sua giocate in grado di potere fare la differenza. Inzaghi sperava di avere un problema in meno ma dovrà vincere la Champions sfidando l’ex Napoli.