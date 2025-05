Siete pieni di debiti, non vi vogliamo: Ufficiale, il club è escluso dal Mondiale per Club

La Fifa ha deciso di escludere una squadra dal Mondiale per Club a causa della disastrosa situazione finanziaria in cui vessa la società

In attesa dei verdetti che saranno decretati con l’ultima giornata di campionato, la Juventus e l’Inter pensano anche alla prima edizione del Mondiale per Club. I nerazzurri sono in lotta per la vittoria dello scudetto e della Champions League. La squadra di Inzaghi non ha colto l’occasione di superare il Napoli e dovrà battere il Como, sperando in un passo falso dei partenopei, impegnati contro il Cagliari.

I bianconeri si giocano la chance di staccare il pass per la prossima Champions e dovranno avere la meglio di un Venezia con un piede e mezzo in B ma capace di dare filo da torcere anche alle big tra le mura amiche del Penzo.

Dal 14 giugno al 13 luglio i due club più titolati d’Italia rappresenteranno il nostro Paese nell’inedita competizione che si svolgerà negli Usa, con in palio un montepremi complessivo dal valore di un miliardo di dollari.

Andare il più avanti possibile nel torneo americano è un dovere per ragioni economiche, per consentire alle proprietà di disporre di ricavi ingenti poi da investire per sistemare i bilanci e finanziare in parte le operazioni in entrata. Un fatto che interessa molto l’Inter, con gli Oaktree che sono ancora costretti a dovere sanare i debiti ereditati dalla famiglia Zhang.

La Fifa è stata chiara, la squadra non può partecipare al Mondiale per Club

C’è, invece, la conferma dell’esclusione del Leon. Lo ha confermato il Tribunale Arbitrale dello Sport, che ha respinto il ricorso presentato dalla società messicana contro la decisione della FIFA e questo perché fa parte dello stesso gruppo proprietario del Pachuca, un’altra squadra già qualificata per la competizione.

Per garantire il rispetto delle norme sull’integrità sportiva, la FIFA ha deciso di rimuovere dal tabellone il Leon, squadra in cui gioca l’ex Real Madrid James Rodriguez.

Cosa succede adesso, chi prenderà il suo posto

Ora, per assegnare il posto vacante, si sta valutando uno spareggio tra il Los Angeles FC e l’America, rispettivamente i vincitori della MLS e della Liga MX.

A meno di un mese dall’inizio del torneo, è arrivata la prima falla organizzativa che non ha destato poche polemiche, anche se un giudizio dovrà essere fatto solo dopo la finale.