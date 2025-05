Un “laziale” in panchina: stavolta i Friedkin l’hanno fatta grossa | I tifosi non lo perdoneranno

Nuovo allenatore Roma, per la panchina i Friedkin scelgono un “laziale”: questa volta l’hanno fatta proprio grossa

Uno degli argomenti principali, in questi ultimi mesi, in casa Roma non può che essere quello relativo al nome del nuovo allenatore. Ovvero chi è che prenderà il posto di Claudio Ranieri che, al termine della stagione, appenderà definitivamente il cappotto al chiodo.

Un compito tutt’altro che semplice, soprattutto per quello che ha fatto il nativo di Testaccio in questo girone di ritorno dove ha portato i giallorossi a sperare in una importante qualificazione alla prossima edizione della Champions League.

I Friedkin, insieme al resto della dirigenza, stanno lavorando da tempo per cercare il suo sostituto. A quanto pare, secondo quanto annunciato dal quotidiano “Il Messaggero“, sembra che la scelta sia ricaduta su un “laziale”.

Un profilo che, a dire il vero, non è di gradimento a buona parte della tifoseria giallorossa. Soprattutto per via del suo passato vissuto con la squadra rivale di sempre. Nel frattempo ci sono stati degli importanti passi in avanti tra le due parti.

Nuovo allenatore Roma, i Friedkin optano per un “laziale”: le ultime

Nella lista dei desideri dei proprietari americani spicca il nome di Maurizio Sarri. L’ultima esperienza del tecnico è stata proprio sulla panchina della Lazio, dopo le dimissioni nel marzo dello scorso anno. Un profilo che, a dire il vero, è seguito anche da altre società che sono intenzionate a ripartire con un nuovo allenatore. Tra queste Fiorentina e Milan. Il suo nome, appunto, era stato accostato ai rossoneri. Ma con un possibile arrivo di Igli Tare, come nuovo ds, le possibilità di un suo approdo nel capoluogo lombardo sono pari a zero.

Per il semplice motivo che i due non hanno mai avuto un ottimo rapporto lavorativo nel periodo biancoceleste. Sarri, a questo punto, appare essere molto vicino al ritorno nella Capitale, ma sull’altra sponda. Poco importa, per Ranieri, il passato laziale del nativo di Napoli. Tanto è vero che, nel 2021, proprio Sarri sembrava ad un passo dal diventare il nuovo allenatore dei giallorossi. In quell’anno, però, i Friedkin decisero di optare su José Mourinho.

Roma, per la panchina in netto vantaggio c’è l’ex laziale: scartate le altre ipotesi

Scendono, sempre di più, le quotazioni di Nuno Espirito Santo. Dopo una buona stagione, in Premier League, alla guida del Nottingham Forest il tecnico portoghese non sembra aver convinto molto la dirigenza giallorossa.

La stessa che continua a seguire Gian Piero Gasperini, ancora in dubbio se rinnovare con l’Atalanta o lasciare gli orobici al termine della stagione. In “stand-by” Massimiliano Allegri che piace al Napoli, ma solo nel caso in cui Antonio Conte dovesse andare via.