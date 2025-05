Basta, mi fermo: la leggenda del Napoli dà il suo addio al calcio | Tifosi col cuore spezzato

La leggenda del Napoli ha preso la sua decisione: ha chiuso con il mondo del calcio. Si ritira a fine stagione

Ci ha pensato a lungo ed, a quanto pare, è arrivato ad una conclusione: con il calcio chiuderà al termine di questa stagione. Nessun ripensamento né dietrofront: lascerà il spazio, come si dice in questi casi, ai giovani che prenderanno il suo posto.

Una notizia che, nel giro di pochissimo tempo, si è immediatamente diffusa in rete. Soprattutto sui social network. Una notizia che ha colpito, in particolar modo, i tifosi del Napoli che piangono l’addio al calcio di una vera e propria leggenda.

Uno che, con la maglia azzurra, ha scritto comunque pagine importanti. Tanto da diventare un vero e proprio idolo della tifoseria. La stessa che lo ringrazia per tutto quello che ha fatto in campo e per aver rappresentato i colori azzurri quando è stato chiamato in causa.

Alla fine della stagione, quindi, metterà un punto esclamativo sulla sua carriera calcistica ricca di soddisfazioni, trofei e tantissime gioie. Sia con i club in cui ha militato e, soprattutto, in nazionale dove è stato un simbolo ed uomo di esperienza.

Con il calcio ha chiuso, la leggenda azzurra si ritira: tifosi in lacrime

Quella di venerdì 23 maggio, nel caso in cui dovesse essere schierato in campo da Cesc Fabregas, sarebbe la sua ultima partita da calciatore professionista per Pepe Reina. Il quasi ex portiere di Napoli, Milan e Lazio (in Serie A) chiuderà con il calcio e lo farà a 42 anni. L’estremo difensore spagnolo, ritornato in Italia per sposare il progetto della squadra comasca, ha voluto fornire la sua esperienza e dare il contributo quando è stato chiamato in causa.

Il tecnico ed amico catalano lo ha schierato in 12 occasioni (tra campionato e Coppa Italia), subendo 14 reti e mantenendo la porta inviolata in soli 2 occasioni. Reina, quindi, chiuderà la propria carriera professionistica dopo 26 stagioni. Ad annunciare il ritiro ci ha pensato lo stesso nativo di Madrid. Nel corso della sua carriera ha vestito altre maglie straniere importanti come: Barcellona, Villarreal, Liverpool, Bayern Monaco ed Aston Villa.

Il portiere chiude con il calcio, il messaggio d’addio: “Una carriera bellissima”

Una decisione presa all’inizio del mese di gennaio e dopo averne parlato con la moglie ed il resto della sua famiglia. Nel corso di una intervista rilasciata a “Movistar” il secondo portiere del Como ha rilasciato queste importanti dichiarazioni: “Una carriera bellissima sta per concludersi, una vita molto piena. Mi sento molto fortunato per quello che ho vissuto“. Prima del Como non riusciva a trovare un progetto che potesse dargli entusiasmo.

Tanto da sentirsi vuoto, quasi inutile. Poi il club lombardo gli ha presentato un progetto al quale non ha saputo dire di no: “Aveva quello che mi serviva, soprattutto con una testa pensante come quella di Cesc“. Reina saluterà il calcio dopo oltre 800 presenze tra club e nazionale spagnola. Campione del mondo nel 2010 e due volte campione d’Europa con la Spagna. A fine stagione già avrà un nuovo incarico: guiderà l’Under 19 del Villarreal, squadra in cui ha giocato in giovanissima età.