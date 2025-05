Nerazzurro truffato: denuncia al procuratore | Offerta falsa per il trasferimento, si va in tribunale

Il giocatore è stato truffato dal suo procuratore che si è inventato una trattativa, il processo è in corso in tribunale

Una storia che ha dell’incredibile quella che vede protagonista un giovane che sognava di diventare un calciatore professionista e che è stato truffato dal proprio procuratore, colpevole di essersi inventato una trattativa con un club della Mls.

Il 23enne si è trovato così senza squadra e al comando dei carabinieri per esporre denuncia. Un passato nelle giovanili di alcuni club importanti, dalla Roma al Torino e poi questo inganno, questa promessa mai mantenuta.

Un terzino che, dopo la trafila nelle categorie minori, ha esordito in prima squadra, giocando anche con i nerazzurri del Latina ma che, dal miraggio di un contratto vantaggioso e di un salto di carriera si è ritrovato a giocatore con i dilettanti della provincia di Padova.

A giugno del 2023 è stato contattato su Instagram da un uomo che si era presentato come il proprietario di un club di Las Vegas. In quel momento il giocatore era svincolato e mi feci spiegare come potevo fare per potere trasferirmi lì.

Una triste vicenda che vede come vittima un giovane talento

Dopo qualche mese un nuovo contatto, con questo uomo che gli riferisce la chance di farlo ingaggiare dal Miami Fc, squadra della seconda serie americana allenata dall’ex Milan Antonio Nocerino.

La vittima, Gennaro Cervasio, si mostra interessato ed effettua due bonifici a due diversi Iban, uno per il contratto e uno per avere lo sponsor Adidas.

Una truffa in piena regola e il sogno infranto di giocare in America

Nei giorni seguenti il terzino è contattato da un avvocato che afferma di seguire la pratica e avanza ulteriori richieste di denaro. A questo versamento seguono altri tre, uno per convertere la patente di guida da italiana ad americana, una per la proroga del contratto fino al 2030 e uno per l’acquisto dei biglietti aerei, per una spesa complessiva di 5.500 euro.

A questo punto ha scoperto che era tutta una farsa e ha deciso di denunciare il fatto, per evitare che altri giovani possano ritrovarsi in una situazione analoga, con l’errore di essersi fidato di una persona che non conosceva e che ha approfittato del fatto che Cervasio si trovasse in un momento di difficoltà per illuderla ed estorcergli del denaro.