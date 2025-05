E’ Ufficiale, tutte le partite sono gratis in streaming: puoi già disdire l’abbonamento | Offerta 2026

Il calcio in televisione sta per cambiare per sempre, la pay per view sta per essere cancellata, modificati tutti i diritti

Il campionato di serie A sta per volgere al termine con gli ultimi 180 minuti che decreteranno la volata scudetto, con il Napoli che ha un punto di vantaggio sull’Inter.

I nerazzurri, con la testa già rivolta alla finale di Champions League, sono tornati in corsa dopo il passo falso della capolista lo scorso fine settimana e il titolo è ancora tutto da decidere.

Avvincente e incerta anche la corsa per il quarto posto, con la Juventus che ha il destino nelle proprie mani, con gli scontri diretti a favore della Lazio e con la Roma che è dietro di un punto.

Non si arrende nemmeno il Bologna, che ha appena vinto la Coppa Italia, centrando la qualificazione in Europa League. Ormai fuori invece il Milan e la Fiorentina, che rischiano di essere escluse da ogni coppa internazionale per la prossima stagione.

Le partite saranno visibili senza dovere sottoscrivere un abbonamento

Juventus e Inter che concluderanno la loro stagione più tardi rispetto alle altre squadre italiane, in quanto coinvolte nella prima edizione del Mondiale per Club che si svolgerà negli Usa dal 14 giugno al 13 luglio.

Le partite delle due compagini più titolate del nostro Paese saranno visibili in chiaro su Dazn, così come tutti e 63 i match della competizione, previa la semplice registrazione alla piattaforma. Inoltre, Mediaset ha stipulato un accordo in co-esclusiva per trasmettere una partita la giorno tra le migliori in programma nella fascia serale.

Il calendario completo delle sfide trasmesse in chiaro

La Juventus affronterà il 19 giugno alle ore 3 l’Al Ain, visibile su Italia 1, il Wydad domenica 22 alle 18, sullo stesso canale, e il Manchester City giovedì 26 alle ore 21, su Canale 5. Le partite trasmesse da Mediaset dell’Inter saranno, invece, quelle contro l’Urawa sabato 21 alle 21 e contro il River Plate giovedì 26 alle ore 3.

Una competizione inedita, con un montepremi complessivo dal valore di un miliardo di dollari, e che porterà preziosi introiti nelle casse dei club partecipanti, poi da investire nella campagna acquisti estiva che sarà condizionata da questo torneo. La visione in chiaro è una scelta dettata dalla volontà di fidelizzare il pubblico, sia in vista della stagione 2026 che riguardo a un evento che si affaccia per la prima volta nel panorama del calcio.