90 milioni per l’ultimo colpo in attacco: Giuntoli cambia piano all’improvviso

La Juventus è pronta a investire 90 milioni per rinforzare l’attacco e portare a Torino un bomber di caratura internazionale

La Juventus sta pianificando la prossima campagna acquisti, con la speranza di potere avere un buon gruzzoletto derivante dalla qualificazione in Champions League e dalla partecipazione alla prima edizione del Mondiale per Club. Cristiano Giuntoli sta valutando chi sia meritevole di restare alla Continassa, con diversi giocatori che hanno deluso le aspettative in questa stagione.

Prima di procedere ad eventuali innesti, il direttore sportivo dovrà riscattare alcuni profili che erano in prestito negli scorsi mesi, come Francisco Conceicao e Pierre Kalulu, che sembrano destinati a proseguire la propria parentesi in bianconero.

Il reparto che sarà soggetto ai maggiori cambiamenti sarà l’attacco, con il solo Kenan Yildiz che pare certo della conferma, a meno dell’arrivo in sede di un’offerta da capogiro che potrebbe fare vacillare la proprietà.

Dusan Vlahovic non ha rinnovato il contratto che lo lega alla Juventus fino al 2026 e non sta trovando il feeling con il goal nemmeno con Igor Tudor, che ha manifestato enormi attestati di stima nei suoi confronti.

Il punto sull’attacco della Juventus, Yildiz è l’unico certo di rimanere

Kolo Muanì ha avuto una flessione dopo un impatto molto positivo ma è approdato in Italia con la formula di un prestito secco, tanto da rendere complicata l’ipotesi che possa essere prolungato l’accordo stipulato a gennaio con il Psg.

Ecco che la Juventus sta pensando a un centravanti che conosce bene la serie A e che sta facendo molto bene in Turchia, trascinando al titolo nazionale il Galatasaray e a un passo dalla vittoria della classifica cannonieri, con 24 reti all’attivo.

La Juventus è disposta a tutto pur di ingaggiare un centravanti esplosivo

La Juventus ha messo nel mirino Victor Osimhen, che tornerà a Napoli a fine giugno. Proprio Giuntoli lo ha portato in Campania dal Lille e sarebbe disposto a investire fino a 90 milioni per convincere Aurelio De Laurentiis.

Il bomber nigeriano ha una clausola rescissoria da 75 milioni che è valida solo per l’estero, ecco che un’offerta superiore potrebbe convincere il patron dei partenopei a lasciare partire il proprio tesserato a una diretta concorrente e rivale storica, ripetendo quanto è successo con Gonzalo Higuain. Uno scenario di mercato decisamente concreto visto che i top club europei sono al momento scettici nel compiere un investimento di tale portata nei suoi confronti.