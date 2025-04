Addio a Dusan Vlahovic: scambio thriller con l’argentino in serie A | Bomba di Giuntoli

Cristiano Giuntoli prepara il colpo per il futuro della Juventus, Dusan Vlahovic sarà sostituito da un fenomeno argentino, con lui si punta in alto

La Juventus inizia a progettare la prossima campagna acquisti, confidando nella qualificazione in Champions League e negli introiti derivanti dalla partecipazione alla prima edizione del Mondiale per Club. La dirigenza è al lavoro per valutare su quali profili continuare a puntare anche per il nuovo ciclo che prenderà il via da luglio, a prescindere dalla conferma o meno di Igor Tudor in panchina.

Il mercato della scorsa estate è stato dispendioso dal punto di vista finanziario e non ha portato gli effetti sperati, con i migliori colpi che sono stati, in realtà, quelli che hanno avuto un costo di ingaggio inferiore, come Thuram e Kalulu, che sarà riscattato dal Milan.

Cristiano Giuntoli spera di riuscire a limitare la minusvalenza che si prospetta sia per Douglas Luiz che per Teun Koopmeiners, con il regista brasiliano che è dato come partente ancora di più del trequartista olandese, che potrebbe restare con la speranza di essere rilanciato.

Destinato a lasciare la Continassa anche Dusan Vlahovic, nonostante la fiducia riposta da Tudor. Il centravanti serbo ha una media realizzativa in linea con le precedenti stagioni ma i tifosi si aspettavano un salto definitivo che non è avvenuto.

La Juventus pensa al dopo Vlahovic, ecco la nuova scommessa di Giuntoli

Inoltre la punta non ha rinnovato il contratto che scade nel 2026, motivo per cui Giuntoli vuole cederlo nella prossima finestra di mercato per evitare di perdere a zero. Al suo posto spunta il nome di un italo-argentino di 22 anni.

Come riporta Tuttosport, la Juventus pensa ad Agustin Modica per rinforzare il proprio reparto offensivo. L’attaccante è nato in Liguria ma è cresciuto a Rosaario, dove ha debuttato in prima squadra, la stessa città di cui è originario un certo Lionel Messi.

La trattativa entrerà nel vivo solo dopo il suo rientro dall’infortunio

Dopo una stagione da protagonista nel 2023, Modica si è rotto il crociato lo scorso agosto, dopo uno scontro con un cartellone pubblicitario.

Da allora è cominciato un lungo percorso di riabilitazione, con il giocatore che è prossimo al rientro. Prima di affondare il colpo, la Juventus vuole sincerarsi dell’avvenuto recupero e del ritorno ad alti livelli, per evitare di sbagliare un altro investimento nei confronti di un’autentica scommessa.