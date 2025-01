“Il club mi ha detto di rifiutare”: Milan, l’attaccante rifiuta in diretta | Il retroscena

Il Milan ha dovuto ricevere il no in diretta del bomber, sfuma il colpo in entrata per i rossoneri, ecco per quale motivo la trattativa non è andata in porto

Il Milan è attivo nelle ultime ore della finestra invernale di mercato. Ufficializzato l’arrivo di Kyle Walker, esperto terzino proveniente dal Manchester City, in grado di portare carisma ed esperienza all’interno dello spogliatoio e nello scacchiere tattico di mister Sergio Conceicao, chiamato a risalire la china in campionato e acciuffare il quarto posto, occupato al momento dalla Lazio.

Rossoneri che lavorano sul fronte uscite, con Okafor e Chukwueze che potrebbero salutare il club, non trovando spazio con continuità, nonostante la rete decisiva siglata dal nigeriano nell’ultimo turno di Serie A, nella vittoria arrivata nei minuti di recupero contro il Parma.

Non dovrebbero esserci partenze in difesa, con Pavlovic che ha ritrovato il campo dopo un periodo in panchina e con Tomori che gode della fiducia del tecnico portoghese, che lo ha schierato come esterno a Zagabria, pur di non rinunciare all’apporto dell’inglese.

Gli sforzi della dirigenza sono indirizzati verso il potenziale arrivo di un bomber che sta facendo molto bene in Eredivisie e che è stato scelto per migliorare l’apporto realizzativo di un reparto che è ancora privo di un giocatore in grado di garantire la doppia cifra.

Confessa tutto, resta spiazzato di fronte alla chiamata del Milan

L’obiettivo di mercato del Milan è Santiago Gimenez, protagonista di un podcast messicano dal titolo We Are Brave, in cui ha svelato un retroscena sorprendente. Il centravanti classe 2001 ha fatto sapere di essere stato cercato dai rossoneri già la scorsa estate.

La punta ha fatto sapere di essere rimasto colpito dall’interessamento del Diavolo ma di essere stato costretto a rifiutare l’offerta, in quanto troppo bassa, secondo i vertici del Feyenoord.

L’offerta è troppo bassa, il bomber voleva andare al Milan ma ha dovuto rifiutare

Queste le sue parole: “L’ultimo giorno arrivò il Milan, che mise sul tavolo la metà di quanto offerto dal Nottingham Forest e ovviamente il club mi disse di no. Dovetti restare. Sarebbe stata una grande opportunità, arriveranno altre occasioni, ma quando i rossoneri mi chiamarono ho pensato: ‘wow‘”.

Parole di stima che fanno pensare che l’attaccante possa vestire in futuro la maglia dei rossoneri ma dipenderà dall’investimento che il club di via Aldo Rossi deciderà di compiere, con un’operazione che potrebbe sbloccarsi per una cifra vicina ai 40 milioni.