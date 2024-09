Piuttosto rimango senza squadra: Sergio Ramos ha detto no | Scelta definitiva

Il futuro di Sergio Ramos è sempre più un’incognita: il difensore spagnolo ha rifiutato l’ennesima offerta, rischia di rimanere senza squadra

Questa stagione il mercato degli svincolati è ricchissimo. Sono tantissimi i calciatori europei migliori senza squadra che nel corso delle ultime settimane stanno trattando offerte last minute per non rimanere un anno fermo, tra cui Sergio Ramos.

Il difensore spagnolo nato il 30 marzo 1986 è considerato uno dei migliori di sempre nel suo ruolo. Completo sotto tutti i punti di vista, è anche uno dei più grandi goleador con oltre 100 gol in carriera tra club e nazionale, dove ha vinto tutto ciò a cui poteva ambire.

Ha conquistato fino ad ora 1 Mondiale e 2 Europei con la Spagna consecutivamente, record per una Nazionale maggiore ed 1 Europeo U19 con la Nazionale, mentre coi club 4 Champions League, 4 Campionati del Mondo per Club, 5 Liga, 3 Coppe Uefa, 2 Coppe del Re e 4 Supercoppe Spagnole; una bacheca ricchissima.

La sua carriera è iniziata al Siviglia per poi trasferirsi nel 2005 al Real Madrid, il sogno di qualunque calciatore. Con la maglia delle Merengues ha raggiunto l’apice della sua carriera ed è stato protagonista in una delle squadre più forti della storia del calcio.

Ritorno a casa

Dopo anni ed anni trascorsi in Spagna, Sergio Ramos si trasferì in Francia, precisamente al Paris Saint-Germain, nell’annata in cui divenne la regina del calciomercato presentando al Parco dei Principi lui, Georgino Wijnaldum, Gianluigi Donnarumma e Lionel Messi.

Nonostante una squadra stellare non riuscì nell’impresa di portare la prima Coppa dalle grandi orecchie a Parigi ma vinse “solamente” 2 Ligue1 ed 1 Supercoppa francese, per poi ritornare nella squadra che l’ha lanciato 20 anni dopo, vestendo la maglia del Siviglia per una stagione.

In cerca di una nuova squadra

Dopo che non ha trovato l’accordo con il Galatasaray, lo spagnolo ha avuto proposte dal Brasile. Edmund, un ex calciatore del Canarinho, ha svelato che un importante agente di Rio De Janeiro, manager di Marcelo, ha parlato con Ramos ma non hanno raggiunto un accordo a causa della richiesta d’ingaggio troppo alto da parte dell’ex Real Madrid.

In questa situazione, a meno che non abbassi le pretese, il Vasco Da Gama è impossiiblitato a procedere con l’operazione. La decisione resta a Ramos, siamo già a metà settembre, non ha ancora trovato una nuova squadra e rischia di saltare l’ultimo step di una carriera delle carriere più gloriose della storia di questo sport.