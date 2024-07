Marotta lo blocca alla Pinetina: ‘Ci servi anche l’anno prossimo’ | L’infortunio in nazionale cambia tutti i piani di mercato

L’infortunio subito in Nazionale ha cambiato totalmente i piani di mercato dell’Inter: il calciatore può rimanere a Milano

Una volta terminate le stagioni con i rispettivi club, i calciatori sono volati all’estero con le proprie Nazionali. I sudamericani sono sbarcati negli Stati Uniti per disputare la Copa America mentre gli europei in Germania per Euro 2024.

Due competizioni, così come il Mondiale, che unisce un popolo intero tramite la passione per un unico stemma, mettendo definitivamente da parte le rivalità tra i club dello stesso campionato all’insegna di un’estate che parla una sola lingua, quella del calcio.

Per i calciatori oltre che rappresentare il proprio paese d’origine, è un’opportunità, soprattutto per i più giovani. Una vetrina che li mostra a tutti i tifosi e le squadre del mondo con la possiblità di dimostrare tutto il proprio potenziale.

Le competizioni fra Nazionali hanno una valenza fondamentale anche per l’assegnazione del pallone d’oro, attualmente conteso tra due giocatori del Real Madrid, il brasiliano Vinicius Jr. e l’inglese Jude Bellingham, entrambi vincitori della Champions League ed ai quarti di finale delle rispettive competizioni.

Tanti convocati

Tra le squadre che hanno avuto più convocazioni in tutto il panorama calcistico mondiale c’è l’Inter, ora nelle mani di Oaktree, fondo di investimento statunitense. Sono in totale 16 i calciatori che hanno risposto alla chiamata, di cui 13 provenienti dalle Nazioni europee e 3 da quelle sudamericane.

Tra l’elenco c’è l’Italia con Darmian, Bastoni, Dimarco, Frattesi e Barella, la Svizzera con Sommer, la Polonia con Zielinski (che a breve firmerà per i neroazzurri a parametro zero), la Francia con Pavard e Thuram, la Turchia con Calhanoglu, l’Albania con Asllani, l’Olanda con De Vrij e Dumfries, l’Austria con Arnautovic, l’Argentina con L. Martinez, il Cile con Sanchez e il Canada con Buchanan.

Grave infortunio

L’ultimo della lista, l’esterno canadese Tajon Buchanan acquistato nella sessione di calciomercato invernale per 8 milioni di euro dal Club Bruges, è stato vittima di una frattura alla tibia subita durante l’allenamento prima del match di Copa America che l’ha costretto a lasciare il terreno di gioco in ambulanza.

Per un infortunio così delicato i tempi di recupero saranno di crica 6/7 mesi più la riabilitazione, un vero e proprio calvario. Il suo stop improvviso ha cambiato i piani dell’Inter, con i nerazzurri inizialmente intenzionati a vendere Juan Cuadrado per le sue condizioni fisiche precarie che l’hanno tormentato dall’inizio all fine dell’ultima stagione, ma che adesso è costretta a tenere per colmare il buco lasciato dal canadese.