Wanda Nara: “Icardi è il capitano, resta all’Inter. Per me è il miglior ‘9’ del mondo”

Wanda Nara spiega qual è il futuro di Icardi

“Ha ancora tre anni di contratto, è felicissimo qui e ha un presente molto importante all’Inter. È il capitano e rimane qui. Se dovessi dargli un voto da manager, ribadisco che per me, al momento, è il miglior numero 9 che c’è al mondo“. In un’anticipazione fornita da Sport Mediaset vengono riportate le importanti parole sul futuro di Mauro Icardi rilasciate da Wanda Nara, moglie e agente dell’attaccante argentino ed ospite in esclusiva a Verissimo.”Mi piacciono tantissimo i bambini, farei anche il sesto, ma se dovesse succedere Mauro lascia me e tutta la famiglia. Lui voleva solo Francesca, poi l’ho convinto ed è arrivata Isabella. Non ha mai voluto un maschio perché pensava che su un maschio il cognome Icardi poteva creargli problemi, troppe aspettative. Da quando lo conosco mi ha sempre detto di volere una femmina, però adesso ha detto basta. Si vuole godere le sue bambine, ci tiene tanto e ha una pazienza che io non ho”.

Sul rapporto e le vicende giudiziarie con l’ex marito, Maxi Lopez: “I rapporti sono buoni, adesso sta giocando in Brasile. E’ lontano fisicamente dai bambini, ma chiama sempre e oggi con la tecnologia ci si sente più vicini. Io non so se riuscirei a stare lontano, ma con questo lavoro lui non ha un’altra scelta. Quando ci si separa non sempre il rapporto resta bellissimo. Però tutti e due cerchiamo il meglio per i bambini che è l’unica cosa che ci interessa. Mio nonno è morto a Genova, proprio il giorno che è arrivato a casa mia a trovare la famiglia: è stata una cosa tremenda. Voleva venire in Italia perché i suoi genitori erano italiani e voleva conoscere Benedicto. Quando è arrivato gli ho preparato il pranzo, poi è andato a dormire, ma non si è più svegliato. E’ stato terribile chiamare la famiglia in Argentina, dirlo a mia nonna che era in cucina e stava insieme a lui da 40 anni e tremendo per i miei figli che aspettavano di incontrarlo da mesi”.