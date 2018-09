Walter Sabatini in terapia intensiva: paura nel mondo del calcio

Loading...

Walter Sabatini in ospedale

Walter Sabatini è stato ricoverato all’ospedale Sant’Eugenio di Roma per forti problemi respiratori. L’attuale D.s della Sampdoria, come riferisce “Leggo”, è un accanito fumatore e già in precedenza ha sofferto di crisi respiratorie. Questa volta, però, la situazione sembra più grave del previsto. Con il passare delle ore le condizioni sono leggermente migliorate.

Sabatini, ora alla Sampdoria di Massimo Ferrero, ha guidato anche l’area tecnica dell’Inter nel progetto di Suning fino allo scorso anno. Anche se legato al nuovo piano di lavoro della squadra blu-cerchiata, il direttore sportivo è rimasto nella sua abitazione di Roma.

Fonte: leggo.it