Lazio Inter, questo è il punto debole della squadra di Inzaghi

Domenica sera, alle 20:45, è in programma allo stadio ‘Olimpico’ di Roma il big match Lazio Inter. Un incontro che vale una stagione, con le due squadre che si affrontano per determinare chi sarà l’ultima squadra a partecipare alla prossima edizione della Champions League.

Con Juventus, Napoli e Roma già qualificate, Lazio e Inter si giocano il quarto posto. Una qualificazione fondamentale, non solo dal punto di vista del prestigio, ma anche da quello economico. Sul piatto ci sono molti milioni di euro, tra l’ingresso diretto alla fase a gironi e i diritti tv.

Il punto debole della Lazio

Nel match di domenica sera, l’Inter dovrà assolutamente vincere contro la Lazio, per assicurarsi il ritorno in Champions League. I biancocelesti avranno a favore due risultati su tre per la qualificazione, la vittoria e il pareggio. Nonostante questo vantaggio, la Lazio ha un punto debole, con l’Inter che dovrà essere in grado di approfittarne.

La difesa della Lazio ha subito 46 reti in 37 incontri di campionato. E’ la peggior difesa tra le prime otto squadre della classifica. La squadra di Simone Inzaghi concede molto agli avversari, con il portiere Strakosha decisivo in varie occasioni. Nelle ultime 10 giornate di campionato, i biancocelesti hanno subito almeno una rete in 7 partite, mantenendo la porta inviolata solo contro Roma e Sampdoria in casa e Torino in trasferta.

Nei 18 incontri casalinghi fino ad ora disputati, la Lazio ha subito 18 reti, con una media di un gol preso a partita. Negli ultimi 5 incontri giocati allo stadio ‘Olimpico’, i biancocelesti hanno subito 4 reti, un gol dal Cagliari, due dal Benevento ed uno dall’Atalanta.

Inter all’attacco

Il punto debole della Lazio è il reparto difensivo. La squadra di mister Spalletti dovrà attaccare per mettere in difficoltà i biancocelesti e trovare quel gol o quelle reti decisive per la qualificazione alla prossima Champions League.