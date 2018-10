Verso Inter Milan, due dubbi per Spalletti e Zamorano svela un dettaglio

Inter Milan ancora qualche dubbio

L’Inter prepara gli ultimi dettagli prima di affrontare il Milan domenica sera. Oggi era presente il gruppo al completo e Spalletti ha potuto provare tutti gli interpreti. Innanzitutto Matias Vecino recupera bene ma resta ancora in dubbio. Dovrà essere gestito in vista del match di Champions contro il Barcellona.

Ballottaggio anche a destra tra Sime Vrsaljko e Danilo D’Ambrosio ma secondo Matteo Barzaghi di Sky Sport, la sorpresa potrebbe avvenire nel tridente che sosterrà Mauro Icardi. I titolari sono Matteo Politano, Radja Nainggolan ed Ivan Perisic anche se è ancora tutto aperto. Ricordiamo che Keita Balde ha raggiunto il gruppo in anticipo e Lautaro Martinez non ha giocato molto in Nazionale.

L’Intervento di Zamorano

Ivan Zamorano ha varcato i cancelli di Appiano ed è intervenuto anche ai microfoni di Sky Sport. L’ex bomber cileno ha seguito l’allenamento e aulla domanda, riguardo una possibile convivenza tra Lautaro Martinez ed Icardi, ha risposto:

” Sono due grandi calciatori. Possono giocare insieme senza problemi e anche separati. Lautaro è forte e siamo contenti di averlo noi. Icardi molto meglio di Higuain. Il derby si vince e basta.”

Per quanto riguarda i rossoneri, l’unico dubbio è sulla corsia destra tra Ignazio Abate e Davide Calabria. Il veterano al momento è in vantaggio.