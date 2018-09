(TS) Mercato svincolati stuzzica l’Inter e Spalletti: che nomi

Loading...

Occasioni ghiotte per l’Inter in prospettiva calciomercato. Tanti grandi nomi possono liberarsi a costo zero. Ecco quali sono.

L’Inter ragiona in prospettiva calciomercato. Oltre le vicende di campo. L’obiettivo è rinforzare la squadra in alcuni punti nevralgici. Magari con qualche nome di spessore internazionale. E magari dagli svincolati. Sono tanti i giocatori in odore di costo zero che potrebbero fare al caso nerazzurro.

Da De Gea a Di Maria, passando per Rabiot e Dembelé: le pazze idee che stuzzicano l’Inter.

Il mercato degli svincolati può regalare diverse sorprese. Di grandi nomi ce ne saranno tanti, secondo quanto rivela Tuttosport. Tra questi Herrera del Porto, De Gea del Manchester United, Di Maria e Rabiot del Psg e Dembelé del Tottenham. Non dimentichiamoci di Aaron Ramsey made in Arsenal.

Naturalmente la concorrenza è agguerritissima. Una lista di cui tenere conto. Ausilio e compagnia non si faranno cogliere impreparati. Attese novità succulente in proiezione calciomercato per i tifosi dell’Inter. E Spalletti alla finestra gongola nell’attesa.