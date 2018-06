(TS) Inter, dopo Nainggolan tocca a Malcom: la situazione

Malcom prossimo colpo

Malcom è in cima ai pensieri dell’Inter, e ciò ormai è cosa nota a tutti. Infatti, con ogni probabilità, il brasiliano sarà il prossimo colpo nerazzurro. Ancora deve “scemare” l’entusiasmo per il “ninja” Radja Nainggolan, arrivato ieri a Milano e accolto da un grande bagno di folla, che già i tifosi interisti si preparano ad accogliere un nuovo fortissimo calciatore.

Al momento, però, la trattativa sta vivendo una fase di stallo. Come rivela Tuttosport in edicola oggi, il brasiliano a giorni si aggregherà ai suoi compagni del Bordeaux per il ritito precampionato. Niente scontro con il club francese quindi, che avrebbe respinto la prima offerta nerazzurra per portare il brasiliano a Milano.

L’impressione però è che alla fine l’affare andrà in porto. Il calciatore vuole andare via e vede di buon occhio l’opportunità di trasferirsi in una squadra piena di ambizioni come quella nerazzurra. Inoltre, l’Inter è pronta a fare il suo ritorno in Champions League, competizione che affascina tantissimo l’astro nascente del calcio brasiliano.

La trattativa

Malcom e l’Inter sono vicinissimi ma non riescono a toccarsi. Così potrebbe tranquillamente essere sintetizzata la trattativa allo stato attuale delle cose. C’è infatti qualcosa, o meglio qualcuno, che gli impedisce di congiungersi. Quel qualcuno è il Bordeaux che vuole 45 milioni per lasciar partire il brasiliano. Ausilio non può chiudere acquisti di questo tipo, altrimenti non potrebbe inserire il calciatore in lista UEFA.

Si sta quindi trattando, come rivela Tuttosport, sulla base di un prestito onerosissimo con diritto di riscatto. Un po’ come fatto dalla Juventus per Douglas Costa, brasiliano a cui somiglia tantissimo il talento inseguito dai nerazzurri. Ausilio sta continuando a offerire 7/8 milioni per il prestito e 30/32 per il riscatto. Basterà alzare di qualche milione l’offerta e Malcom potrà finalmente vestirsi di nerazzurro. Il lavoro tra le parti, mediato dall’agente Federico Pastorello, procede bene ed è ipotizzabile che l’accordo possa arrivare nei primi giorni di luglio.