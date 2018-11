Sky Sport | Spalletti, parole cha fanno riflettere: “Noi l’antiJuve? Siamo…”

Le parole di Spalletti a Sky Sport

Il tecnico nerazzurro, Luciano Spalletti, a margine della premiazione per la Panchina d’oro, ha parlato del momento della sua squadra.

C’è ancora rammarico per la sconfitta con l’Atalanta?

“È chiaro che c’è dispiacere, perché in questo filotto di partite avevamo abituato i tifosi a un altro tipo di comportamento. Questa partita purtroppo dice che, anche se i nostri blackout si sono un po’ diradati, ci rimangono ancora un po’ di difetti. Quindi dobbiamo andare a impegnarci ancora di più”.

È passato il nervosismo?

“Ormai ho imparato a stare dentro le situazioni che capitano da un punto di vista professionale: l’analisi parte da me, se ho fatto il mio lavoro nella maniera corretta prima di arrivare in questa partita. In base a come è andata, vedo scelte sbagliate perché il risultato racconta questo. Ma c’è anche da considerare l’emotività e il dispendio della partita di Champions giocata martedì con il Barcellona: ha pesato per noi così come per loro, che non hanno offerto una prestazione di qualità”.

I paragoni con Mourinho danno fastidio?

“Devono servire da stimolo. Se in questo momento, per quello che ha fatto, tutti i tifosi interisti si sono sentiti chiamati in causa o hanno partecipato a questo gesto ,significa veramente che i contratti ti fanno essere di quella squadra per la lunghezza dei contratti stessi, ma sono le vittorie e i successi che ti permettono di entrare dentro la storia”.

Perché ha votato Allegri per la Panchina d’Oro?

“Allegri l’ho votato perché è un grande allenatore. È difficile trovare uno che rimane per tanto tempo nella stessa panchina vincendo quello che ha vinto. Inoltre è sempre stato vicino a vincere qualsiasi titolo e non ha mai buttato via niente, quindi è un merito importante”.

Può essere l’Inter l’anti-Juve?

“Quello che faremo si vedrà in fondo, ma quello che stiamo facendo ora ha già un valore. Cercheremo di migliorare ancora il percorso e di dare ai tifosi una squadra solida e riconoscibile. Ci accostate sempre alla Juve, ma noi siamo partiti troppo indietro ed il percorso che abbiamo fatto è ancora breve per colmare quelle distanze. Anche il Napoli ha lavorato bene, prima con Sarri e anche quest’anno. Non dimentichiamo che negli scorsi campionato sono arrivati a 30 punti da noi. Quindi si tratta di squadre con una forza a livello strutturale e caratteriale completa”.

Fonte: Sky Sport