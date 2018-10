Simeone a sorpresa sulla Serie A: “Si tratta di un Campionato…”

Simeone in conferenza, si esprime a sorpresa sulla serie A

Simeone durante la conferenza ha risposto alle domande dei giornalisti sul concetto di competitività e di diverse filosofie di gioco. La liga da anni è combattuta tra Real e Barcellona, ma la differenza tra loro e il resto della Liga ogni anno si assottiglia sempre più.

La competitività dà maggiori possibilità di giocarsi qualcosa che conta e il riferimento alla Serie A è una sentenza : << in tutti campionati c’è competitività, tranne in quello italiano perché la juventus ha un passo differente rispetto le altre…>>. Una differenza che effettivamente parte dal potere di spesa del club torinese e che ad oggi, in questo inizio di campionato, lo si riscontra pienamente nei risultati. Ecco il breve video pubblicato da Goal Italia:

(Fonte Goal Italia)