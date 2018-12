Serie A, Juventus-Inter 1-0: la rete di Mandzukic condanna i nerazzurri

Serie A, partita decisa nella ripresa, i nerazzurri non sfruttano le occasioni avute

Serie A, una rete di Mandzukic al 66° condanna l’Inter. I bianconeri vincono di misura 1-0 un match equilibrato, con la squadra di Spalletti che non ha sfruttato le occasioni avute, soprattutto col palo colpito da Gagliardini al 29° sullo 0-0.

Primo tempo che ha visto l’Inter tenere bene il campo, con la clamorosa occasione capitata a Gagliardini. Nella ripresa, subito un’altra occasione per Politano, ma il suo sinistro a colpo sicuro è salvato da Bonucci.

Al 66° la rete che decide il match. Crossa dalla sinistra di Cancelo, Mandzukic anticipa Asamoah e di testa realizza il gol partita. Spalletti prova a rendere più offensiva la squadra, con gli innesti di Keita e Lautaro Martinez.

L’ultima occasione per il pareggio nerazzurro è al 92°. Lautaro calcia di destro al volo da buona posizione, ma non riesce a trovare lo specchio della porta. Per l’Inter è la terza sconfitta in trasferta, dopo le cadute di Reggio Emilia contro il Sassuolo all’esordio in campionato e Bergamo contro l’Atalanta.

Ora testa alla Champions League, martedì sera arriva a ‘San Siro’ il Psv. L’Inter ha bisogno di una vittoria, non solo per cercare la qualificazione (basterebbe il pareggio in caso di sconfitta del Tottenham a Barcellona), ma anche per il morale della squadra, dopo la sconfitta subita a Londra e il pareggio di Roma.